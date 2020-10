Hochwassereinsatz in Marling

Auch die Freiwillige Feuerwehr Marling stand am Samstag 3. Oktober 2020 mit mehreren Einheiten im Einsatz. Bereits um 09.30 Uhr musste die Pegelmessstelle an der Marlinger Brücke besetzt und die Pegelstände halbstündlich an die Hochwasserzentrale des Landes weitergemeldet werden. Gegen 15.00 Uhr erreichte die Etsch einen Höchststand von 310 cm.

War man bei den letzten starken Niederschlägen am 30.08.2020 davon ausgegangen, dass es sich hierbei um ein außergewöhnliches Phänomen gehandelt hat (damals erreichte die Etsch bei Marling einen Höchststand von 263 cm), wurde man gestern eines Besseren belehrt. Bis um 22.15 Uhr wurde die Messstelle besetzt und zeitweise auch Deichwachen eingesetzt, die zwischen der Marlinger Brücke und der MeBo-Ausfahrt Sinich patrouillierten.

Außerdem musste die Feuerwehr Marling im St.-Felix-Weg einen umgeknickten Baum, der auf die Straße zu fallen drohte entfernen. Während er Aufräumarbeiten war dieses Straße für den Verkehr gesperrt.