Hollywood in Bozen – SUNSET BOULEVARD

VBB-Saison! Die große Musical-Premiere zum Ausklang der-Saison! Hollywood der 50er-Jahre: der Tonfilm hat sich durchgesetzt, der Stummfilm ist ein Relikt der Vergangenheit. Was aber ist mit den Stars der Filmanfänge? Neue Sterne gehen am Himmel auf, und für die einstigen ist kein Platz mehr. Große Gefühle, große Musik, große Bühne und Stars, Stars, Stars!

Norma Desmond ist eine Diva vergangener Zeiten. Sie lebt in ihren Erinnerungen, ihrer eigenen Zeit, in ihrer Welt. In einer geisterhaften Villa mit rätselhaften Figuren. Und sie träumt von ihrem großen Comeback auf der Leinwand. „Träume aus Licht“ besingt sie und im gleichen Atemzug erlöschen sie.

Als Norma Desmond ist die international vor allem als „Elisabeth“ bekannte Musicaldarstellerin Maya Hakvoort („Rebecca“, „Victor/Victoria“) zu sehen und an ihrer Seite – ihrem Charme und Bann verfallen – als mittelloser, aufstrebender Drehbuchautor Joe Gillis, der junge, charismatische Dominik Hees („Meine Stille Nacht“ – Salzburger Landestheater). Und treu zu Diensten: der aus „Anatevka“, „Der Revisor“, „Ein Sommernachtstraum“ und „Der Diener zweier Herren“ dem VBB Publikum bekannte Erwin Belakowitsch als smarter Butler. Hollywood a Bolzano

SUNSET BOULEVARD

Per concludere in grande la stagione-VBB la prima del musical! Hollywood degli anni ’50: il film sonoro ha prevalso, il film muto è una reliquia del passato. E le stars degli inizi cinematografici? Nuove stelle stanno sorgendo e non c’è più spazio per le stars di un tempo. Grandi sentimenti, ottima musica, grande palcoscenico e stars, stars, stars!

Norma Desmond è una diva del passato. Vive nei suoi ricordi, nel suo tempo, nel suo mondo. In una villa spettrale con figure enigmatiche. Sogna il suo grande ritorno sullo schermo. Lei canta „Träume aus Licht“ (Sogni di luce) e nello stesso respiro si spengono. Norma Desmond è interpretata dall’attrice di musical di fama internazionale, nota sopratutto come „Elisabeth“, Maya Hakvoort („Rebecca“, „Victor / Victoria”), al suo fianco il giovane carismatico Dominik Hees („My Silent Night“ – Salzburg Landestheater). Erwin Belakowitsch, attore ben noto al pubblico VBB („Anatevka“, „Der Revisor“, „Ein Sommernachtstraum“ und „Der Diener zweier Herren“), interpreta il butler.