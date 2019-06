HUAWEI und HONOR am Ende? Was man jetzt wissen muss! – Video

Der Handelskrieg der USA gegen China verschärft sich und sorgt dafür, dass Google in Zukunft nicht mehr mit Huawei zusammenarbeiten darf. Das hat enorme Auswirkungen, auch und vor allem auf uns in Europa, denn Huaweis Smartphone-Geschäft ist damit faktisch zerstört. Huawei beteuert zwar, dass man sich um bestehende Kunden weiter kümmern möchte, aber es herrscht dennoch große Unsicherheit. Frank erklärt in diesem Video, was passiert und ob man sich in Zukunft überhaupt noch ein Huawei- oder Honor-Handy kaufen sollte.

Quelle: giga.de