Hundealltag in Schweden – Verantwortung mit Herz

In Schweden wird das Wohl von Hunden sehr ernst genommen – und das spürt man im Alltag deutlich. Wer dort einen Hund hält, übernimmt eine aktive Verantwortung: Regelmäßige Pausen, Bewegung und soziale Kontakte sind selbstverständlich, nicht optional.

Die Behörden empfehlen, Hunde mindestens alle sechs Stunden am Tag nach draußen zu lassen. Für Welpen und ältere Hunde gilt: besser noch häufiger. Dabei steht nicht Kontrolle im Vordergrund, sondern das Wohlbefinden des Tieres. Zu lange Phasen der Einsamkeit können Stress, Unsauberkeit und sogar gesundheitliche Probleme verursachen.

Regelmäßige Spaziergänge, geistige Beschäftigung und menschliche Nähe gehören in Schweden zur Grundversorgung eines Hundes. Offizielle Richtlinien machen zudem deutlich, dass es nicht akzeptabel ist, einen Hund den ganzen Arbeitstag über allein zu lassen. Wer tagsüber arbeitet, sollte rechtzeitig Unterstützung organisieren – etwa durch einen Hundesitter, eine Hundetagesstätte oder einen hilfsbereiten Nachbarn.

Einige Tierschutzorganisationen und Fachleute gehen noch weiter: Sie empfehlen, dass gesunde, erwachsene Hunde höchstens vier bis fünf Stunden allein bleiben sollten – Welpen und Senioren deutlich weniger.

Fazit für Schweden:



Regelmäßige Auslaufpausen, tägliche Bewegung und so wenig Alleinzeit wie möglich sind nicht nur gesetzliche oder moralische Pflichten – sie fördern das körperliche und seelische Gleichgewicht des Hundes. Und letztlich profitieren auch die Halter: Ein ausgeglichener Hund macht das Zusammenleben leichter, harmonischer und erfüllender.