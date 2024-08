„Fratelli Stonati – Ich nehm dich mit“ – Der Sommerhit 2024 aus Seis – Podcast

Der Sommerhit 2024 aus Südtirol!

Vor zirka einem Monat haben die Fratelli Stonati ihren Song für den Sommer veröffentlicht. „Ich nehm dich mit“, so heißt der neue Track von der aus Seis stammenden Band. Sie besteht aus fünf jungen Musikern, die mit ihrer Musik eine gute Laune verbreiten.

Raphael: Also was mir persönlich unter den Fingern brennt, ist: Wie seid ihr auf den Namen eurer Band gekommen?

Aaron: Das ist eine etwas längere Geschichte. Vor einigen Jahren – da hat es das Projekt schon gegeben – haben wir nicht wirklich viel gemacht, eigentlich nur beim Ausgehen gescheit geredet und ein paar Bandfotos gemacht. Das machen wir jetzt immer noch, aber zu jener Zeit waren wir noch zu dritt; jetzt sind wir fünf Leute. Damals war ich, der Simon (unser Bassist) und der Martin (unser langjähriger Schlagzeuger), der aber leider nicht mehr mitspielt.

Dann auf einmal hatten wir unseren ersten Auftritt in Seis, aber wir hatten noch keinen Namen! Dann mussten wir uns beeilen und einen Namen finden. Zuerst von „Vitelli tonnati“ auf „Fratelli tonati“ sind wir zum Schluss zum Namen „Fratelli Stonati“ gekommen. Die Idee auf diesen hatte meine Mama – da bin ich ihr noch bis heute dankbar – aber eigentlich passt der Name perfekt zu uns. Am Ende sind wir alle Kollegen und Stonati sind wir schon auch; Wenn man uns live hört, dann nimmt man schon den ein oder andern schrägen Ton wahr.

Raphael: stol.it schrieb eure Musik sei eine Mischung aus Funk, Pop, Rock und ein Hauch von Ballermann. Auf der anderen Seite macht Salto den Vergleich zwischen Pop und Schlager. Wo ordnet ihr euch selber ein?

Maxi: Als Musiker sich selbst einzuordnen, ist eigentlich ziemlich schwierig. Wie man sieht, machen das andere Leute und deswegen gute Frage: Deutschen und österreichischen Pop, Rock ein wenig, aber auch Schlager und Ballermann.

Auf jeden Fall Vorbilder von unserem Sound sind Wanda, Bilderbuch – so halt ziemlich moderner Pop.

Raphael: Aber auch Musik zum Mitsingen?

Maxi: Ja, auch Musik zum Mitsingen. Refrains, die einem im Kopf bleiben. Einfach, kurz und – schmerzlos.

Raphael: Euer Sommerhit „Ich nehm dich mit“ ist ja wie bereits gesagt ein Song, den man gut mitsingen kann. Im Sommer ist man sehr oft am Strand und dort hat man auch häufig einen Drink in der Hand. Welcher Drink passt daher am besten zu dem Track? Sportwasser oder ein Mojito?

Aaron: Passen tut eigentlich beides ganz gut. Mit schmeckt beides. Aber am allerbesten passt das „Rischelle“ im Pub von Seis.

Raphael: Dann grüße gehen an sie raus! Auf jeden Fall Danke für das Interview und vielleicht sieht man sich mal wieder.

Aaron und Maxi: Ja unbedingt und danke für die Einladung.

