Il denaro puó diffondere il Corona Virus?

Il mese scorso le banche cinesi hanno iniziato a disinfettare e isolare le banconote usate per frenare la diffusione del virus corona.

L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha consigliato alle persone di utilizzare la tecnologia senza contatto anziché denaro contante perché le banconote possono diffondere il virus corona.

Il virus infettivo COVID-19 potrebbe essere trasferito sulla superficie delle banconote per diversi giorni, ha avvertito l’OMS.

Per fermare la diffusione della malattia, le persone dovrebbero usare i pagamenti senza contatto ogni volta che è possibile e lavarsi le mani dopo aver maneggiato denaro, ha detto un portavoce dell’OMS.

(I virus puó attaccarsi anche alle tastiere dei bancomat, degli sportelli bancomat, ecc … la nostra nota!)

La Banca d’Inghilterra ha anche riconosciuto che le banconote “possono trasmettere batteri o virus” e ha incoraggiato frequenti lavaggi delle mani.

Il mese scorso, le banche in Cina e Corea hanno iniziato a disinfettare e isolare le banconote usate per frenare la diffusione del virus mortale.

La banca centrale cinese ha dichiarato in una conferenza stampa che la luce ultravioletta o le alte temperature vengono utilizzate per disinfettare e sterilizzare le banconote prima che il denaro venga sigillato e conservato fino a 14 giorni prima che venga messo in circolazione.

Un portavoce della Banca d’Inghilterra ha detto al Telegraph: “Come ogni superficie con cui un gran numero di persone entra in contatto, le banconote possono trasmettere batteri o virus.





“Tuttavia, il rischio di maneggiare un polimero non è maggiore di toccare un’altra superficie comune come corrimano, maniglie delle porte o carte di credito.”

Il virus corona può diffondersi attraverso oggetti contaminati, nonché goccioline e contatto diretto con pazienti infetti, secondo l’OMS.

“Sappiamo che il denaro spesso cambia di mano e può contenere tutti i tipi di batteri e virus”, ha detto un portavoce al Telegraph.

“Consigliamo alle persone di lavarsi le mani dopo aver maneggiato le banconote e di non toccarsi il viso.

“Se possibile, sarebbe anche saggio utilizzare i pagamenti senza contatto per ridurre il rischio di trasmissione”.

Non è ancora noto per quanto tempo il coronavirus può sopravvivere al di fuori del corpo umano.

Fonte: https://finance.yahoo.com