Im März wieder Zeckenimpfung des Südtiroler Sanitätsbetriebs

­

Am 12. und 14. März 2025 steht die Impfung gegen die durch Zeckenstiche verursachte Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) im Mittelpunkt eines Impfangebots.

Nach dem Erfolg der Initiativen im vergangenen Jahr lädt der Südtiroler Sanitätsbetrieb auch in diesem Jahr die Bürgerinnen und Bürger ein, bei diesem Thema wachsam zu bleiben und fördert die Impfung gegen die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME). So gibt es in allen Gesundheitsbezirken Südtirols spezielle Impftermine, um den Dienst möglichst flächendeckend und kundennah Dienst anzubieten.

Die Impfungen werden zu folgenden Terminen angeboten:

Brixen: Hygiene-Service, 12. März, 13.30–17.30

Bruneck: Blutabnahme, 12. März, 13.30–17.30 Uhr

Bozen: Impfzentrum Krankenhaus Bozen (Neue Klinik), 14. März, 13.30–17.30 Uhr

Meran: Blutabnahme, 14. März, 13.30–17.30 Uhr

Es werden sowohl die erste als auch die zweite Dosis sowie die Auffrischungsimpfung verabreicht. Das Angebot richtet sich nur an Südtirolerinnen und Südtiroler. Termine können über die Einheitliche Landesvormerkzentrale unter 0471/0472/0473/0474 100 100 vereinbart werden.

„Jetzt, vor Beginn der wärmeren Jahreszeit, hielten wir es für angebracht, der Südtiroler Bevölkerung die FSME-Impfung anzubieten“, sagt Sanitätsdirektor Josef Widmann. „Vorbeugen ist immer der erste Schritt, um die Gesundheit zu schützen, insbesondere bei den Personengruppen, die am stärksten gefährdet sind, sich mit dem Virus der Meningoenzephalitis zu infizieren.“

Das Angebot ist die – logistische und administrative – Fortsetzung der Initiative, die im Jahr 2024 begann, wie der Verwaltungsdirektor Luca Armanaschi erinnert: „In diesem Jahr bieten wir allen interessierten Personen in jedem Gesundheitsbezirk eine Impfmöglichkeit an und haben einen Nachmittag nur für diese Impfung reserviert. Es ist eine Vormerkung erforderlich. Dies geschieht, um den Bürgerinnen und Bürgern entgegenzukommen, die großes Interesse an dieser Impfung gezeigt haben und auch um mögliche Wartezeiten zu minimieren.“

Das Expertenteam nutzt diese Gelegenheit auch zur Information, um über die Gefährlichkeit der Krankheit, vor der eine Impfung schützt, aufzuklären.

„Die Frühsommer-Meningoenzephalitis ist eine Viruserkrankung, die auch schwerwiegende Folgen haben kann“, erklärt Silvia Spertini, geschäftsführende Direktorin des Dienstes für Hygiene und öffentliche Gesundheit (SISP) des Südtiroler Sanitätsbetriebs. “Die Impfung ist das wirksamste Mittel sich zu schützen, insbesondere wenn man viel in der Natur ist oder Kontakt zu Tieren hat.“

Das spezielle Impfangebot wird im Laufe dieses Jahres 2025 mit weiteren Terminen fortgeführt. Der Südtiroler Sanitätsbetrieb wird darüber rechtzeitig über seine Kanäle informieren.