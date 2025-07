Im Namen des Vaters (In the Name of the father, 1993) Justizdrama

„Im Namen des Vaters“ (In the Name of the Father) ist ein aufwühlendes Justizdrama aus dem Jahr 1993, das auf wahren Begebenheiten beruht. Regie führte der irische Filmemacher Jim Sheridan, der auch am Drehbuch mitarbeitete. Der Film basiert auf der Autobiografie Proved Innocent von Gerry Conlon, einem der sogenannten „Guildford Four“.

Handlung

Der Film erzählt die Geschichte von Gerry Conlon (gespielt von Daniel Day-Lewis), einem jungen Iren aus Belfast, der in den 1970er Jahren fälschlicherweise für einen Bombenanschlag der IRA in einem Londoner Pub verantwortlich gemacht wird.

Gerry wird zusammen mit drei Freunden und später auch seinem Vater Giuseppe Conlon (Pete Postlethwaite) verhaftet.

Unter dem Druck der britischen Anti-Terror-Gesetze werden sie gezwungen, Geständnisse zu unterschreiben.

Die Beweise sind manipuliert, die Geständnisse erzwungen – dennoch werden sie zu lebenslanger Haft verurteilt.

Im Gefängnis teilen sich Gerry und sein Vater eine Zelle. Giuseppe stirbt dort an den Folgen der Haftbedingungen.

Mit Hilfe der engagierten Anwältin Gareth Peirce (Emma Thompson) kämpft Gerry jahrelang für die Wiederaufnahme des Verfahrens.

Hintergrund & Relevanz

Der Film basiert auf dem realen Justizskandal um die „Guildford Four“, die 1974 für einen IRA-Anschlag verurteilt wurden, den sie nicht begangen hatten. Erst 1989, nach 15 Jahren Haft, wurden sie freigesprochen – ein Meilenstein in der britischen Rechtsgeschichte.

Darsteller & Leistungen

Daniel Day-Lewis liefert eine intensive, körperlich wie emotional fordernde Darstellung als Gerry Conlon.

Pete Postlethwaite als Giuseppe bringt stille Würde und Tragik in die Vaterfigur.

Emma Thompson überzeugt als sachliche, aber leidenschaftlich kämpfende Anwältin.

Stil & Wirkung

Der Film kombiniert Gefängnisdrama , Gerichtsthriller und politisches Statement .

Die Musik von Trevor Jones und die Kameraarbeit von Peter Biziou unterstreichen die emotionale Wucht.

Besonders eindrucksvoll ist die Darstellung der Beziehung zwischen Vater und Sohn – ein zentrales Motiv des Films.

Auszeichnungen

„Im Namen des Vaters“ wurde für sieben Oscars nominiert, darunter:

Bester Film

Bester Hauptdarsteller (Daniel Day-Lewis)

Beste Nebendarsteller (Pete Postlethwaite, Emma Thompson)

Beste Regie (Jim Sheridan)

Fazit

„Im Namen des Vaters“ ist ein kraftvoller Film über Unrecht, Ausdauer und die Suche nach Wahrheit. Er zeigt, wie leicht ein Staat im Namen der Sicherheit die Rechte des Einzelnen verletzen kann – und wie wichtig es ist, dagegen aufzustehen.