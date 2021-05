Immer wieder Schäden und Müll im Falschauer Biotop in Lana

Müll im Falschauer Biotop in Lana ist leider ein immer wieder auftretendes Ärgernis. Die Liste der menschlichen Hinterlassenschaften im Biotop ist dabei vielfältig: Bierflaschen, Plastiksachen, Autoreifen, Hausmüll, u.v.a.m. Was Mitbürger bewegt, ihren Abfall im Falschauer Biotop wegzuwerfen, kann nur vermutet werden. Zu verstehen ist das nicht, denn für alle Abfälle gibt es ordnungsgemäße Entsorgungswege, die in vielen Fällen sogar kostenlos sind. Da die Übeltäter nur sehr selten auf frischer Tat erwischt werden, bleiben die betroffenen (in diesem Fall der Fischerverein Lana) auf dem Müll sitzen und müssen sich dann kümmern.

(Fotos: Peter Telser)