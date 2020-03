In ganz Europa steigt die Zahl der Coronavirus-Infektionen unaufhörlich. Die Pandemie hat mittlerweile das öffentliche Leben deutlich eingeschränkt und gravierende Folgen für die Wirtschaft. Auch der amerikanische Präsident Donald Trump hat den nationalen Notstand ausgerufen.



Die Untersuchung von Abstrichen im Südtiroler Sanitätsbetrieb geht mit Hochdruck weiter. Am Donnerstag 12. März 2020 wurden 207 Abstriche („tamponi“) untersucht, 22 neue positive Fälle sind hinzugekommen.

Auch wenn das weniger sind, als noch am Tag zuvor (26), kann noch lange nicht von einer Trendumkehr gesprochen werden. Die Anzahl der positiv getesteten Personen in Südtirol ist nun auf insgesamt 125 gestiegen.

Die Gesamtzahl der auf Sars-CoV-2 getesteten Personen durch den Südtiroler Sanitätsbetrieb beläuft sich bis dato auf rund 600 Personen, 50 bestätigte Fälle sowie 20 Verdachtsfälle sind in den Krankenhäusern des Südtiroler Sanitätsbetriebes stationär aufgenommen.

Im Landeskrankenhaus Bozen befinden sich 21 positiv getestete Personen in der Infektionsabteilung und eine in der Medizin. Sieben bestätige Fälle befinden sich im Krankenhaus Schlanders, weitere neun wurden im Krankenhaus Sterzing untergebracht.

Seit gestern (12.03.2020) ist auch das Krankenhaus Innichen in die Versorgung von Corona-Patienten mit eingebunden. Dort sind nun fünf bestätigte Fälle untergebracht

Im Krankenhaus Meran werden zurzeit sechs bestätigte Fälle und zwei Verdachtsfälle intensiv betreut. In der Intensivmedizin Bozen wird zurzeit eine Person intensivmedizinisch betreut.

In Bozen hat es gestern einen weiteren Todesfall gegeben, der mit Covid-19 in Zusammenhang steht. Der 88-jährige mit mehreren Vorerkrankungen war am vergangenen Sonntag in die Infektionsabteilung aufgenommen worden und ist gestern verstorben.