In Italien stieg die Zahl der Neuinfektionen wieder an – Tabelle weltweit

In Italien wurden in den letzten 24 Stunden 1.907 neue Corona-Fälle gemeldet. Am Donnerstag waren es noch 1.585 Neuinfektionen. 10 Patienten starben am Corona-Virus.

Corona-Infektionen weltweit: 30.487.870 (Stand: 18.09.2020)

Weltweit am Coronavirus gestorben: 952.209 (Stand: 18.09.2020)

Die Corona-Zahlen weltweit in einer Tabelle