In Kürze impfen in Südtirol auch die Ärzte für Allgemeinmedizin

Coronaschutzimpfung – Mitteilung des Sanitätsbetriebes

Schon in wenigen Tagen beteiligt sich ein Großteil der Ärztinnen und Ärzte für Allgemeinmedizin an der Corona-Schutzimpfung. Für Personen über 60 bieten sie die Impfung mit dem Impfstoff von „Johnson und Johnson“ an. Der große Vorteil: dieser Impfstoff muss nur einmal verabreicht werden, um die volle Impfwirkung zu entfalten.