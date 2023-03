Inbetriebnahme der Sendeanlage mit der neuen Mobilfunktechnologie DAS im Skigebiet Reinswald und Getrumtal

Ländliche Gebiete können aufgrund der geografischen Gegebenheiten oft nur mit erheblichem

Aufwand und verbunden mit hohen Kosten mit Mobilfunk abgedeckt werden. So waren auch

Teile des Skigebietes Reinswald und das Getrumtal nicht mit Mobilfunk versorgt.

Mobilfunkbetreiber haben aufgrund der hohen Kosten in schwach besiedelten Gebieten kein

Interesse, neue Standorte zu errichten.

Die Rundfunkanstalt Südtirol RAS setzt in Reinswald und im Getrumtal nun erstmals die neue

Mobilfunktechnologie DAS (Distributed Antenna Systems) für die Abdeckung nicht versorgter

Gebiete ein. Diese neue Technologie ermöglicht es, vom bestehenden Senderstandort

Reinswald die Mobilfunksignale der vier Mobilfunkbetreiber Tim, Wind, Vodafone und Iliad zu

übernehmen und mittels Glasfaserverbindungen zu den Antennen am Pichlberg und auf die

Getrumalm zu transportieren.

Dort werden die Signale verstärkt und über gemeinsame Antennen gesendet. Die gemeinsame Übertragung aller Mobilfunkbetreiber über ein Sendesystem hat den Vorteil, dass Sendemasten kleiner gebaut werden können. Diese Technologie ist somit im Vergleich zu den traditionellen Installationen kostengünstiger und landschaftsschonender.

Das Projekt konnte dank der guten Zusammenarbeit mit den Mobilfunkbetreibern, dem

Skigebiet Reinswald und der Energiegenossenschaft Reinswald–Durnholz ERD schnell und

kostengünstig umgesetzt werden. Das Skigebiet und die Energiegenossenschaft errichteten

die notwendigen Infrastrukturen, verlegten Strom– und Glasfaserleitungen und tragen nun die

entsprechenden laufenden Stromkosten. Die RAS übernahm den Ankauf sowie die Installation

der Sendegeräte und sorgt für den laufenden Betrieb. Die Errichtung der neuen DAS–

Sendeanlage kostete an die 200.000 Euro.

Attivazione del primo impianto trasmissivo con la nuova tecnologia di telefonia

mobile DAS nel comprensorio sciistico Reinswald e nella Valle Getrum

A causa delle condizioni geografiche, la copertura di aree rurali periferiche con la telefonia

mobile spesso può risultare difficoltosa e soprattutto molto onerosa. Anche a Sarentino, per

esempio, alcune zone del comprensorio sciistico Reinswald e la valle Getrum non sono

coperte dai segnali di telefonia mobile e gli operatori di telefonia mobile non hanno interesse

ad installare nuovi impianti in aree scarsamente popolate per via dei costi elevati.



La RAS–Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano ha utilizzato per la prima

volta la nuova tecnologia di telefonia mobile DAS (Distributed Antenna Systems) per coprire

le aree non servite nel comprensorio sciistico di Reinswald e nella valle Getrum. Questa nuova

tecnologia consente di rilevare i segnali di telefonia mobile dei quattro operatori di telefonia,

Tim, Wind, Vodafone ed Iliad, dalla postazione ricetrasmittente già esistente a Reinswald e di

trasportarli alle antenne sul Pichlberg e sulla Getrumalm tramite collegamenti in fibra ottica. Lì

i segnali vengono amplificati e trasmessi tramite antenne comuni. La trasmissione congiunta

di tutti gli operatori di telefonia mobile attraverso un unico sistema di trasmissione è

vantaggiosa poiché i tralicci sono più piccoli rispetto alle installazioni tradizionali. I costi di

realizzazione sono così ridotti e l’impatto ambientale è minimo.

Grazie alla fattiva collaborazione con gli operatori di telefonia mobile, con la società

Reinswalder Lift Srl e con la ERD–Cooperativa energetica San Martino–Valdurna la

realizzazione del progetto è stata molto rapida e i costi contenuti. La Reinswalder Lift e la

Cooperativa energetica hanno finanziato la costruzione delle infrastrutture necessarie, la posa

delle linee elettriche, della fibra ottica e, a regime, si fanno carico dei costi per l’elettricità. La

RAS ha curato l’acquisto e l’installazione delle apparecchiature di trasmissione e si occupa

della gestione corrente. I costi di realizzazione del nuovo impianto trasmissivo DAS

ammontano a circa 200.000 euro.