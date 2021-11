Internationale Konferenz zu Free Software in Bozen

NOI Techpark präsentiert die neuesten Trends rund um Open Source, Nachhaltigkeit und neue Skills

Bozen, 08. November 2021

Am 12. und 13. November ist es wieder soweit: Im NOI Techpark in Bozen werden sich rund 100 Expert*innen der Freien Software versammeln, um über die neuesten Trends und Entwicklungen zu Open Source zu

sprechen. Die SFScon ist mittlerweile zu einem Fixtermin in diesem Bereich auf

europäischer Ebene geworden.

Nach der Online-Ausgabe im vergangenen Jahr findet sie heuer wieder physisch in Südtirols Innovationsviertel statt. Zwei Tage Live-Talks und Diskussionen, in denen Visionen, Fähigkeiten und Werkzeuge zu Themen wie;

Cybersecurity, Community; Education, öffentliche Verwaltung; GIS, Legal, Software

Architects, Agrifood ; Health, OW2 und Nachhaltigkeit ausgetauscht werden.

Eröffnet wird die SFScon 2021 von Davide Ricci, Direktor des Open Source

Technology Center von Huawei. Er wird die neuesten Updates des Betriebssystems

Oniro – Teil von OpenHarmony – vorstellen, zu dessen Entwicklung NOI Techpark mit

Aktivitäten rund um Compliance und Datenschutz direkt beigetragen hat.

Oniro, das nun offiziell Teil der Eclipse Foundation ist, wird auf der SFScon in einer exklusiven

Vorpremiere präsentiert. Ein weiteres zentrales Thema ist Nachhaltigkeit: Wie können

Internet der Dinge, Künstliche Intelligenz und Freie Software dazu beitragen, unsere

Lieferketten nachhaltiger zu gestalten?

Und nicht zuletzt das Thema der neuen Skills:

Immer mehr Unternehmen führen die Position des Open Source Program Officer ein,

eines Verantwortlichen für Open-Source-Strategien und -Verwaltung. Auf der SFScon

werden die Entwicklungen am Arbeitsmarkt vor dem Hintergrund dieser neuen

Challenge betrachtet.

Im Rahmen der Konferenz werden B2B-Matching-Sessions in Zusammenarbeit mit

EEN-Enterprise Europe Network angeboten: Treffen, die internationale

Kooperationen zwischen Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Expert*innen

ermöglichen, die Interesse an digitalen Technologien und speziell an Künstlicher

Intelligenz haben.

Parallel findet auch der NOI Hackathon SFScon Edition statt: ein

zweitägiger Programmier-Marathon, in dessen Rahmen sich Entwickler,

Programmiererinnen und Interessierte Herausforderungen von Unternehmen stellen

und Open-Source-Projekte entwickeln.

Das Event kann unter Vorweisen des Green Pass im NOI Techpark besucht werden.

Alternativ steht eine Teilnahme über Streaming zur Option. Alle Infos zur Konferenz

unter: www.sfscon.it