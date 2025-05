Internationaler Museumstag 2025 in Südtirol – Museen gestalten Zukunft

Am Sonntag, den 18. Mai 2025, feiern über 50 Museen, Sammlungen und Ausstellungsorte in Südtirol den Internationalen Museumstag mit einem abwechslungsreichen Programm, freiem Eintritt oder einem Tag der offenen Tür.

Seit 1977 wird der Internationale Museumstag jährlich vom International Council of Museums (ICOM) weltweit organisiert. Ziel ist es, die Bedeutung und Vielfalt von Museen für die Gesellschaft sichtbar zu machen und einem breiten Publikum zugänglich zu machen.

Das Motto 2025: „Die Zukunft der Museen“

Unter dem Leitthema „The Future of Museums in Rapidly Changing Communities“ rückt ICOM die Rolle von Museen in Zeiten gesellschaftlicher Umbrüche in den Fokus. Museen sind nicht nur Bewahrer von Kultur und Identität – sie gestalten aktiv mit, schaffen Verbindung und Orientierung, und bieten in einer Welt des Wandels Beständigkeit und neue Perspektiven.

Zukunft denken – Kultur gestalten

Ein zentrales Thema wird auch die 27. ICOM-Generalkonferenz im November 2025 in Dubai sein. Dort diskutieren Fachleute aus aller Welt über Fragen wie:

Wie können Museen das immaterielle Erbe von Gemeinschaften schützen?

Wie lässt sich die junge Generation für Museen begeistern?

Wie gehen Museen mit technologischen Herausforderungen und digitalem Wandel um?

Das komplette Programm für den Internationalen Museumstag 2025 in Südtirol finden Sie [hier].