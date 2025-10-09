Intervista con Ada Sheshi – organizzatrice del “Metal Invasion 2025” a Sinigo il 18 Ottobre 2025

Intervista con Ada Sheshi e Gabriele Battistotti – organizzatori del “Metal Invasion 2025”

Sabato 18 ottobre 2025 Sinigo tornerà a vibrare al ritmo del metal: al Dopolavoro di Sinigo si terrà la terza edizione del festival “Metal Invasion”, un appuntamento ormai fisso per gli appassionati del genere.



Ne parliamo con Ada Sheshi, che insieme a Gabriele Battistotti cura l’organizzazione dell’evento sin dalla prima edizione. Ada ci racconta com’è nato tutto, cosa ci aspetta quest’anno e quali sono i sogni per il futuro del festival.

1. Com’è nata l’idea del “Metal Invasion” e cosa vi ha spinto a organizzare un festival metal proprio a Sinigo?

Il Metal Invasion è nato da un’idea di Gabriele Battistotti e Roberto Longo, che hanno voluto creare a Sinigo un evento capace di unire la passione per la musica metal con la voglia di riportare la musica dal vivo in un luogo che meritava di rinascere anche sotto questo aspetto.

Io mi sono unita fin dalla prima edizione, contribuendo a dare forma e continuità al progetto, e da allora lo portiamo avanti insieme, con la stessa passione e con l’obiettivo di farlo crescere anno dopo anno.

Per noi Sinigo non è solo la location, ma il punto di partenza: un quartiere vivo, con una forte identità, dove volevamo creare qualcosa che fosse di tutti e per tutti.

2. Quali sono le band che suoneranno quest’anno e come le avete scelte?

Quest’anno sul palco si esibiranno sei band: Sick Mundus (Merano), Frostfall (Trento), Suncold (Alta Badia), Jera (Toscana), Proliferhate (Torino) e gli headliner Brothers of No One da Vicenza.

Le band vengono scelte con cura, cercando di dare spazio sia a realtà locali sia a gruppi provenienti da altre regioni, così da offrire una line-up varia e coerente.

Ogni band ha il proprio stile e la propria personalità, ma tutte condividono la stessa energia e la voglia di suonare dal vivo davanti a un pubblico vero, che è poi l’anima del Metal Invasion.

3. Cosa distingue questa terza edizione dalle precedenti?

La grande novità di quest’anno è lo spazio dedicato ai bambini e alle famiglie, un’area pomeridiana pensata per far scoprire il Medioevo in modo divertente e coinvolgente.

Dalle 15:00 alle 17:00 i rievocatori storici porteranno i piccoli visitatori in un vero viaggio nel tempo, mostrando armature, scudi, spade e raccontando storie e curiosità medievali.

Ci saranno anche giochi, attività creative, colori, musica e momenti di fantasia per stimolare la curiosità dei più giovani e far vivere loro un’esperienza unica.

E dopo il pomeriggio dedicato ai bambini, la serata lascerà spazio all’energia dei concerti metal, con sei band e un DJ set finale che chiuderà l’evento.

4. Quali sono le sfide più grandi nell’organizzare un evento come questo e come le affrontate?

Le difficoltà sono tante, soprattutto perché non è facile trovare sponsor o collaboratori disposti a sostenere un evento giovane.

Spesso ci si ritrova a gestire più aspetti contemporaneamente, imparando strada facendo e cercando di migliorare ogni anno l’organizzazione in ogni dettaglio.

Nonostante questo, la motivazione resta alta: la soddisfazione di vedere il risultato finale e il pubblico che si diverte ripaga di tutto l’impegno e ci spinge a continuare.

5. Come immaginate il futuro del “Metal Invasion”? Vorreste farlo crescere ancora di più?

Assolutamente sì.

Il nostro obiettivo è farlo crescere ancora, sia nella parte musicale, portando nuove band e ampliando la scena, sia nella parte culturale e familiare, con più attività, collaborazioni e rievocatori.

Ci piacerebbe che diventasse un punto di riferimento per la scena metal dell’Alto Adige, mantenendo però lo spirito con cui è nato: indipendente, sincero e costruito con passione.

Ogni anno è una sfida, ma anche un passo avanti verso qualcosa di più grande.

6. Ada, c’è qualcosa che vorresti aggiungere e che non ti ho ancora chiesto?

Vorrei semplicemente dire grazie.

Dietro al Metal Invasion c’è tanto impegno, ma anche tanta passione da parte di chi ci crede davvero.

Un ringraziamento speciale va al Centro Giovani Strike Up, che ci ha dato fiducia fin dall’inizio e continua a sostenerci, e al Comune di Merano, che ci affianca concretamente in questo progetto e ci permette di renderlo possibile anno dopo anno.

Non smetterò mai di ringraziarli per aver creduto in un evento giovane e indipendente che nasce dal basso ma che sta crescendo grazie alla forza delle persone.

E un invito a tutti: venite al Metal Invasion, vivetelo dal vivo, non è solo un concerto, ma un’esperienza che unisce musica, storia e comunità.

Il “Metal Invasion” 2025 avrà luogo sabato 18 ottobre al Dopolavoro di Sinigo.



I biglietti sono disponibili online su Eventbrite