Intervista con il noto snowboarder Omar Visintin su Radio Sunshine

Questa domenica dalle 21 nel SUN-TIME con dj Magu su RADIO SUNSHINE ci sarà l’ennesimo special guest da intervistare: un personaggio che in questo giro non ha nulla a che vedere con la musica, ma è un noto sportivo invernale di successo e avrà tanto da raccontarci sul suo amore e la passione per lo snowboard, che lo ha portato a diventare campione di tante competizioni importanti.

Il noto snowboarder Omar Visintin è pronto per farsi conoscere ancora meglio e sarà in onda con Dj Magu, nel SUN-TIME, questa domenica 10 novembre a partire dalle 21 su Radio Sunshine.

Buon ascolto!