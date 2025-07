It Comes at Night (2017) Horror

It Comes at Night – Wenn der wahre Horror in uns selbst lauert

Worum geht’s?

Nach dem Ausbruch einer tödlichen Seuche lebt eine Familie isoliert in einem abgelegenen Haus im Wald. Vater Paul (Joel Edgerton) hat strikte Regeln aufgestellt, um seine Frau Sarah und Sohn Travis zu schützen. Als eines Nachts ein Fremder namens Will (Christopher Abbott) ins Haus eindringt, beginnt ein moralisches Dilemma: Soll man ihm und seiner Familie helfen – oder sie als potenzielle Bedrohung abweisen?

Was folgt, ist kein klassischer Horrorfilm, sondern ein psychologisches Kammerspiel über Angst, Misstrauen und den Zerfall menschlicher Beziehungen in Extremsituationen.

Was der Film wirklich erzählt

Der Titel „It Comes at Night“ suggeriert Monster, Dämonen oder übernatürliche Bedrohungen. Doch das „Es“, das in der Nacht kommt, ist viel subtiler: Es ist die Angst. Die Paranoia. Die Unsicherheit. Regisseur Trey Edward Shults interessiert sich nicht für Schockeffekte, sondern für das, was Menschen in Isolation mit sich selbst und anderen machen.

Die Krankheit bleibt vage, die Bedrohung diffus – und genau das ist der Punkt: Der Film ist eine Allegorie auf den psychischen Zerfall in Krisenzeiten. Die wahren Monster sind nicht draußen im Wald, sondern sitzen am Esstisch.

Stilistisch bemerkenswert

Kameraarbeit : Drew Daniels fängt die klaustrophobische Enge des Hauses und die Weite des Waldes gleichermaßen beklemmend ein.

Sounddesign : Der Score von Brian McOmber ist minimalistisch, aber effektiv – Spannung entsteht oft durch das, was man nicht hört.

Traumsequenzen: Travis’ Alpträume sind visuell eindrucksvoll und verwischen die Grenze zwischen Realität und Wahn.

Kritik & Kontroverse

Der Film wurde von Kritikern gefeiert – aber vom Mainstream-Publikum eher enttäuscht aufgenommen. Warum?