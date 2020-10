Italien: Maskenpflicht im Freien – Und wie sieht es in Südtirol aus?

Den Mund-Nasen-Schutz muss man ab Donnerstag 8. Oktober 2020 im Freien immer tragen, unabhängig vom Abstand zu anderen Menschen. Ausser wenn man sich an Orten bewegt, wo es ausgeschlossen ist, jemandem zu begegnen. Auch wenn man sich mit Menschen, mit denen man zusammenlebt, an einem isolierten Ort aufhält, gilt die Maskenpflicht im Freien nicht.

Bei sportlichen Aktivitäten oder beim Radfahren muss man die Maske nicht tragen.

Man muss sie aber immer bei sich haben.

Wer die Maske nicht wie vorgeschrieben trägt, muss ab Donnerstag 8. Oktober 2020 mit 400 bis 1000 Euro Strafe rechnen. In Südtirol gilt diese Verschärfung vorerst nicht.

So sieht es in Südtirol aus

Da das Landesgesetz vom Mai 2020 von Rom nicht angefochten wurde, ist es in Kraft und ermöglicht für Südtirol einen autonomen Weg. Also bleibt es derzeit bei den bereits bestehenden Regeln in Südtirol.

Mindesabstand 1m – keine Maske) – Unter 1 Meter mit Maske!

Auch in Südtirol steigen die Infektionen

Coronavirus in Südtirol: 69 Neuinfektionen bei 1.897 Abstrichen

Coronavirus – Mitteilung des Südtiroler Sanitätsbetriebes -In den vergangenen 24 Stunden wurden 1.897 Abstriche auf das neuartige Coronavirus untersucht. Dabei wurden 69 Neuinfektionen festgestellt.