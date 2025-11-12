Italienische Pornoseiten im Visier der AGCOM: Ab 12.11.2025 gilt die Pflicht zur Altersverifikation – doch das Chaos ist perfekt



Italienische Pornoseiten im Visier der AGCOM: Ab 12. November 2025 gilt die Pflicht zur Altersverifikation – doch das Chaos ist perfekt

Da es noch keine nationale App für die Altersprüfung gibt, müssen die von der AGCOM aufgelisteten Plattformen auf externe Anbieter für die Altersverifikation („age assurance“) zurückgreifen. Die Zertifizierungsverfahren sind jedoch unklar – und eine Website hat sich bereits selbst gesperrt.

Seit dem 12. November 2025 müssen alle pornografischen Webseiten, die von Italien aus zugänglich sind und auf der ersten offiziellen Liste der AGCOM stehen, ein System zur Altersverifikation implementieren. Der Zugang soll ausschließlich Erwachsenen erlaubt sein – eine Maßnahme, die auf dem sogenannten „Decreto Caivano“ basiert und von der AGCOM technisch umgesetzt wird.

Kein einheitliches Tool – aber klare Vorgaben zum Datenschutz

Die technischen Richtlinien der AGCOM schreiben kein bestimmtes Software-Tool vor, sondern nur, wie ein solches aufgebaut sein muss, um der italienischen Rechtslage zu entsprechen. Zentral ist dabei das Prinzip des „doppelten Anonymitäts­schutzes“:



Der Dienst, der das Alter prüft, darf nicht wissen, zu welcher Website der Nutzer will – und die Website darf umgekehrt nicht erfahren, wer der Nutzer ist.

Die europäische (oder italienische) Altersverifikations-App lässt weiter auf sich warten

In den vergangenen Monaten war mehrfach von einer „regulierten Authentifizierungs-App“ die Rede – einer neutralen Anwendung, die unabhängig von den Pornoseiten arbeitet. Sie sollte für Nutzer einfach bedienbar und für Plattformen leicht zu integrieren sein. Wer sich nicht an die Regeln hält, dem droht eine Sperrung durch den Datenschutzbeauftragten, mit einer Frist von 20 Tagen zur Nachbesserung und möglichen Bußgeldern von bis zu 250.000 Euro.

Diese neutrale „Super-Parts-App“ ist eine europäische Initiative im Rahmen des Digital Services Act (DSA), der seit Februar 2024 gilt und digitale Plattformen verpflichtet, Minderjährige wirksam zu schützen.



Die EU hat die AGCOM als Beta-Tester einer europaweiten Altersverifikations-App benannt, die auf der Architektur des künftigen EU Digital Identity Wallets basiert – dessen Einführung allerdings erst Ende 2026 erwartet wird.

Bis dahin dürfen die betroffenen Seiten weder SPID noch CIE direkt für die Altersprüfung nutzen und müssen auf zertifizierte Drittanbieter zurückgreifen.

Drittanbieter als Notlösung – aber wer zertifiziert sie?

Die AGCOM schreibt vor, dass private Anbieter, die Altersnachweise erbringen, nur dann eingesetzt werden dürfen, wenn sie von einer „zuständigen Behörde“ zertifiziert sind.



Welche Behörde das konkret ist, bleibt jedoch offen. Damit herrscht Unsicherheit, wer die künftigen „Age Assurance“-Dienstleister eigentlich prüfen und genehmigen soll.

Wie reagieren die betroffenen Webseiten?

Ein Blick auf die gelisteten Seiten zeigt: Konkrete Hinweise auf neue Zugangsbeschränkungen für italienische Nutzer sind bislang rar. Viele dürften – ähnlich wie im Vereinigten Königreich nach Einführung des Online Safety Act – auf bereits existierende Systeme setzen.

In Großbritannien ist das Gesetz am 25. Juli in Kraft getreten – mit deutlichen Folgen. Laut Aylo, dem Unternehmen hinter Pornhub, ist der britische Traffic seitdem um 77 % eingebrochen. Gleichzeitig stieg der Einsatz von VPNs, um die Sperren zu umgehen.

Externe Identitätsdienste: VerifyMy und Yoti

Pornhub nutzt im Vereinigten Königreich den Anbieter VerifyMy, der das Alter anhand der mit einer E-Mail-Adresse verbundenen digitalen Aktivitäten schätzt – etwa durch Hinweise auf die Nutzung von Finanzdiensten oder anderen Plattformen, die eine Altersangabe erfordern.



Solche Verfahren sind laut AGCOM zulässig, solange sie dem GDPR entsprechen und den doppelten Anonymitätsschutz gewährleisten: Die Pornoseite darf nicht wissen, welche E-Mail geprüft wurde, und VerifyMy darf nicht wissen, für welche Seite die Prüfung erfolgt.

VerifyMy ist vom Age Check Certification Scheme (ACCS) in Großbritannien zertifiziert – einer unabhängigen Organisation zur Prüfung von Altersverifikationssystemen. Damit könnte VerifyMy auch in Italien anerkannt werden – sofern AGCOM endlich klärt, wer hierzulande als Zertifizierungsstelle fungiert.

Auch OnlyFans, ebenfalls auf der AGCOM-Liste, nutzt bereits seit 2021 den Anbieter Yoti. Seit dem 7. November 2025 ist Yoti auch in Italien aktiv.



Die Altersverifikation erfolgt dort:

über die Yoti-App (digitale Identität auf dem eigenen Gerät),

durch Gesichtsfoto und Altersabschätzung , oder

via AgeKey, ein offener Standard für digitale Altersnachweise, der über die Plattform AgeKey.org funktioniert.

AgeKey erstellt auf dem Gerät des Nutzers ein anonymes digitales Token (Passkey), das nur bestätigt, dass der Nutzer volljährig ist – ohne persönliche Daten offenzulegen. Dennoch ist eine Gesichtserkennung nötig, bei der Yoti zusätzlich ein Ausweisdokument verlangt.



Aktuell funktioniert AgeKey allerdings noch nicht reibungslos, da der Registrierungsprozess auf OnlyFans zwingend über QR-Code-Scan auf dem Smartphone läuft.

Yoti wurde bereits von der deutschen Datenschutzaufsicht anerkannt und dürfte auch in Italien keine Probleme haben – zumindest theoretisch. Doch selbst hier bleibt ein Restzweifel: Die App kennt Telefonnummer, Gesicht und Ausweis des Nutzers – ein eher fragwürdiges Maß an Anonymität.

Erste Konsequenzen: Bang.com zieht sich vorerst zurück

Mitten in diesem Wirrwarr hat Bang.com die Reißleine gezogen. Die Plattform erklärt:

„Unsere aktuellen Lösungen zur Altersverifikation erfüllen noch nicht die technischen Anforderungen in Italien. Um keine Datenschutzrisiken einzugehen, haben wir uns schweren Herzens entschieden, den Zugang aus Italien vorübergehend zu sperren, bis eine vollständig konforme Lösung verfügbar ist.“

Wann das der Fall sein wird, bleibt unklar.