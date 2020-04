Italiens Zivilschutz: weitere 969 Tote (die höchste Zahl seit Beginn des Notfalls)

Italiens Zivilschutz: 4.401 an einem Tag infiziert.

Weitere 969 Tote (die höchste Zahl seit Beginn des Notfalls)

Nach Angaben des italienischen Zivilschutzes wurden heute (27.03.2020) 4.401 neue Menschen infiziert (gestern waren es 4.492), was einer Gesamtzahl von 66.414 entspricht. Die Zahl der Todesfälle beträgt 969 (50 von gestern, die nicht gezählt wurden), was einer Gesamtzahl von 9.134.589 Menschen entspricht .

Die Zahl der Todesopfer ist in Italien die höchste seit dem Ausbruch der Epidemie.

Quelle: repubblica.it