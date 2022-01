Jahresrückblick 2022 – mit Drosten, Ruthe, Kuhnke und Lange | Bosetti will reden! – Video

Sarah Bosetti hasst Jahresrückblicke, vor allem, wenn sie so deprimierend sind. Deswegen gibt es heute einen „Bosetti will reden!“ Jahresrückblick für 2022 – in der Hoffnung, dass das nächste Jahr besser wird! Sarah Bosetti macht einen Sprung in die Zukunft und malt sich ein großartiges Jahr 2022 aus.

Mit dabei in dieser Folge „Bosetti will reden!“ sind Christian Drosten, Ricardo Lange, Jasmina Kuhnke und Ralph Ruthe. Sie reden mit Sarah Bosetti über die Corona-Pandemie, über den Pflegenotstand, über Rassismus und über viele andere derzeit kritische Themen. Welche Rolle spielen diese Personen oder Themen noch im nächsten Jahr? Und was würde es für die Menschen heißen, wenn sich im Jahr 2022 alles zum Guten wenden würde? Unser Dank geht an: Ralph Ruthe Christian Drosten Jasmina Kuhnke Ricardo Lange ___

