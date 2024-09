Jannik Sinner bricht das Schweigen: Die schwere Zeit vor dem US-Open-Sieg und die schockierende Doping-Enthüllung!

Die Frist für Berufungen im Fall, der US-Open-Sieger Jannik Sinner von Dopingvorwürfen freisprach, läuft bald ab.

Die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) und Nado Italia, die italienische Anti-Doping-Agentur, haben voraussichtlich nur noch wenige Tage Zeit, um die am 20. August von der International Tennis Integrity Agency (ITIA) verkündete Entscheidung anzufechten.

Nach Erhalt der Entscheidung haben die beteiligten Parteien 21 Tage Zeit, um Berufung einzulegen. Eine solche Berufung müsste vor dem in der Schweiz ansässigen Internationalen Sportgerichtshof (CAS) eingereicht werden.

Sinner war im März zweimal positiv auf ein anaboles Steroid getestet worden, wurde jedoch nicht gesperrt, da die ITIA feststellte, dass der verbotene leistungssteigernde Stoff unabsichtlich durch eine Massage seines Physiotherapeuten in seinen Körper gelangte.

Der Dopingfall wurde bis zur Bekanntmachung im letzten Monat geheim gehalten, und der topgesetzte Sinner besiegte am Sonntag im Finale der US Open Taylor Fritz.

Eine Berufung könnte seinen US-Open-Titel gefährden, aber Sinner und sein Anwaltsteam haben detaillierte wissenschaftliche Beweise vorgelegt, um die Glaubwürdigkeit seiner Erklärung zu untermauern.

Jannik Sinner sagte nach dem Gewinn seines zweiten Grand-Slam-Titels, dass die Monate vor der Klärung seines Falls nicht einfach gewesen seien.

„Es war für mich sehr schwierig, in bestimmten Momenten Freude zu empfinden“, sagte er. „Diejenigen, die mich besser kennen, wussten, dass etwas nicht stimmte. Aber während dieses Turniers habe ich langsam wieder angefangen, mich selbst als Person zu spüren.“

Während andere Spieler Bedenken darüber geäußert haben, wie Sinners Fall geheim gehalten wurde, werden sich die WADA und Nado Italia wahrscheinlich nur für die wissenschaftlichen Details interessieren.

Ein Berufungsurteil des CAS könnte schnell erfolgen – möglicherweise schon in wenigen Monaten –, wenn die Parteien bereit sind, zusammenzuarbeiten. So verlief es zumindest in einem anderen hochkarätigen Dopingfall im Tennis, der Maria Sharapova betraf.

Sharapova wurde bei den Australian Open im Januar 2016 positiv auf das neu verbotene Herzmedikament Meldonium getestet. Im Juni desselben Jahres wurde sie von der Internationalen Tennis-Föderation für zwei Jahre gesperrt.

Die russische Tennisstar legte Berufung beim CAS ein und hatte im September eine Anhörung vor drei Richtern in New York. Vier Wochen später wurde ihre Sperre auf 15 Monate verkürzt.

Der gesamte Prozess für Sharapova vor dem CAS dauerte nur vier Monate – deutlich kürzer als die meisten Dopingfälle, die in der Regel etwa ein Jahr dauern. Der Zeitrahmen kann sich aufgrund der Komplexität der Auswahl des Richtergremiums, der Terminfindung für die Anhörung und des Austauschs von Dokumenten und Beweisen durch Sachverständige verzögern.

Während des Hartplatzturniers in Indian Wells im März wurde Sinner positiv auf geringe Mengen eines Metaboliten von Clostebol getestet, einem verbotenen anabolen Steroid, das ophthalmologisch und dermatologisch verwendet werden kann. Dasselbe Medikament führte 2022 zur Sperre von Fernando Tatis Jr., dem Star der San Diego Padres, durch die MLB.

Acht Tage später wurde Sinner bei einer außerhalb des Wettkampfs entnommenen Probe erneut positiv getestet.

Er wurde aufgrund dieser Testergebnisse von der Tennisintegritätsbehörde zweimal vorläufig suspendiert, konnte jedoch zweimal erfolgreich vor einem unabhängigen Schiedsrichter Berufung einlegen und durfte weiterhin auf der Tour spielen.

Sinner erklärte, dass die positiven Testergebnisse darauf zurückzuführen seien, dass sein Fitnesstrainer in Italien ein rezeptfreies Spray namens Trofodermin gekauft habe, das Clostebol enthält, um damit eine Schnittwunde am Finger des Physiotherapeuten zu behandeln. Der Physiotherapeut behandelte Sinner danach ohne Handschuhe zu tragen.

Die ITIA akzeptierte Sinners Erklärung nach zehn Befragungen des Spielers und seines Umfelds, und das unabhängige Gremium stimmte dem in einer Anhörung am 15. August zu.

Sinner gab später bekannt, dass er sich von seinen beiden Trainern getrennt habe.

Während einige Spieler vermuteten, dass Sinner eine Sonderbehandlung erhalten habe, glaubten die meisten, dass er nicht versucht habe, zu dopen.

„Man kann verstehen, warum die Leute darüber verärgert sind. Im Anti-Doping-Bereich klingt das so absurd“, sagte Travis Tygart, CEO der US-Anti-Doping-Agentur, die an dem Fall nicht beteiligt war. „Aber die wissenschaftliche Grundlage ist so, dass es tatsächlich plausibel ist, wenn die Fakten nachgewiesen werden.“

Sollte Sinner in einem Berufungsverfahren vor dem CAS verlieren, würde er wahrscheinlich eine maximale Sperre von zwei Jahren anstelle von vier Jahren erhalten. Vierjährige Sperren sind in der Regel Athleten vorbehalten, die nicht nachweisen können, dass ihr positiver Dopingtest unabsichtlich war.

Sinner legte eine klare Erklärung vor einem unabhängigen Schiedsgericht in London vor, das Fälle behandelt, die von der Tennis-Integritätsbehörde vorgebracht werden.

Eine mögliche Sperre würde wahrscheinlich auf den März zurückdatiert.

Weder die WADA noch Nado Italia neigen dazu, Berufungen öffentlich anzukündigen, daher wäre es wahrscheinlich Sache des CAS, zu kommunizieren, wenn ein Fall vor das Sportgericht gebracht wird.

Giovanni Fontana, ein italienischer Anwalt, der in den letzten 30 Jahren an etwa 100 Dopingfällen gearbeitet hat, erklärte kürzlich gegenüber der Associated Press, dass Sinners zwei Trainer in Italien ein separates Ermittlungsverfahren riskieren könnten. Er verwies dabei auf die vierjährige Sperre eines Vereinsarztes einer italienischen Fußballmannschaft im Jahr 2018, der einem Spieler Trofodermin verabreicht hatte.