Jannik Sinner erreicht trotz Verletzung sein erstes US-Open-Finale nach hart umkämpftem Sieg gegen Jack Draper

Am Freitag 6. September 2024 setzte sich Jannik Sinner im Halbfinale der US Open im Arthur Ashe Stadium in New York gegen Jack Draper in einem packenden Match durch. Sinner gewann in drei Sätzen (7-5, 7-6(3), 6-2), doch das Ergebnis erzählt nur die halbe Geschichte. Im zweiten Satz, einem der längsten des Turniers, stürzte Sinner und verletzte sich am linken Handgelenk.

Trotz Schmerzen und einer Behandlungspause kämpfte der Italiener weiter und sicherte sich den Sieg. Draper, der ein herausragendes Turnier spielte, litt unter der hohen Intensität des Spiels und musste aus Erschöpfung und Angst sogar brechen. Trotzdem kämpfte er tapfer bis zum Ende, unterlag aber dem unermüdlichen Sinner.

Drapers Leistung brachte ihm Respekt und einen Platz in den Top 20 der Weltrangliste ein, während Sinner nun auf sein erstes US-Open-Finale vorbereitet, in dem er um seinen zweiten Grand-Slam-Titel in diesem Jahr spielen wird.

Im Finale am Sonntag 8. September 2024 um 20 Uhr trifft er auf den Amerikaner Taylor Fritz.

ATP Weltrangliste live