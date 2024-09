Jannik Sinner schlägt Taylor Fritz und gewinnt die US Open: Zweiter Grand-Slam-Titel für den Italiener

Der Stärkste von allen: Jannik Sinner krönt zwei Traumwochen mit einem beeindruckenden Finale, in dem er Taylor Fritz mit 6-3, 6-4, 7-5 in 2 Stunden und 15 Minuten besiegt und die US Open gewinnt.

Der junge Südtiroler zeigt sich dabei entschlossener, dynamischer und konstanter als sein amerikanischer Gegner. Fritz versucht zwar alles, um die Schläge des Weltranglistenersten zu parieren, doch er findet kein Mittel gegen die Effizienz des Italieners. Der 23-Jährige bleibt bei eigenem Aufschlag stark und überzeugt durch seine präzisen Antworten auf die Aufschläge des Gegners. Mit klugen Variationen nimmt er Taylor Fritz den Wind aus den Segeln und lässt ihm nur noch den Applaus übrig.

Jannik Sinner, der bereits zu Beginn der Saison die Australian Open gewonnen hatte, wird damit der erste Italiener, der bei den US Open triumphiert und in einem Jahr zwei Grand-Slam-Titel holt. Zudem ist er der jüngste Spieler in der Geschichte, der in einer Saison sowohl in Melbourne als auch in New York siegt – eine Leistung, die nur Größen wie Mats Wilander, Roger Federer und Novak Djokovic vor ihm gelang. Mit diesem zweiten Grand-Slam-Titel seiner Karriere festigt Sinner außerdem seine Position an der Spitze der Weltrangliste, die er im Juni erklommen hat.



Bilder: Bildschirmausdruck – supertennis.tv