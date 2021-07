Jeder Schritt zählt – Viele Wege. Ein Ziel. – Ogni passo conta – Che cosa ti è stato di aiuto? – Videos

Jeder Schritt zählt – Viele Wege. Ein Ziel. – Ogni passo conta – Che cosa ti è stato di aiuto?

Da più di un anno e mezzo il Covid 19 continua a influenzare la nostra vita quotidiana e a pesare enormemente sul nostro sistema sanitario, politico ed economico, sulla ricerca, e soprattutto su ogni singolo individuo. Il progetto „Ogni passo conta“ fornisce una retrospettiva dei mesi passati, delle esperienze, delle difficoltà, delle lezioni che abbiamo imparato sulla nostra pelle, viste attraverso gli occhi di 20 altoatesini, che condividono le loro storie ed esprimono le loro speranze.

“Ogni passo conta” si pone l’obiettivo di guardare al passato per poter guardare al futuro con occhi e prospettive diversi. Il progetto si inserisce nel contesto dell’ultimo numero della rivista provinciale LP, che si è concentrato su diversi aspetti e problemi della pandemia, con il titolo „Covid 19: e ora?”.

Con il progetto „Ogni passo conta“, l’edizione di LP dedicata al Covid 19 viene ampliata con le dichiarazioni personali di individui di diversa origine, età e madrelingua, che raccontano come hanno vissuto questo periodo, cosa è cambiato e con quali aspettative si approcceranno agli altri in futuro. Questi contributi illustrano diversi approcci e strategie utilizzati per superare le difficoltà, e possono essere letti anche come fonte di ispirazione per sé stessi.

Quelle/Fonte: https://www.youtube.com/user/ProvBolzano/videos