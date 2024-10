Jetzt bewerben: Ingenieurin oder Ingenieur gesucht – Öffentlicher Wettbewerb für die Berufsfeuerwehr des Landes

Andrea Lazzarotto ist nach der Technologischen Fachoberschule in Bozen und dem Studium der Ingenieurswissenschaften in Trient seit 13 Jahren bei der Berufsfeuerwehr in Bozen, seit über sechs Jahren als stellvertretender Kommandant.

(Foto: LPA/Maja Clara)

Bis zum 25. Oktober 2024 können sich Ingenieurinnen und Ingenieure für eine Stelle bei der Berufsfeuerwehr des Landes in der Agentur für Bevölkerungsschutz bewerben. Der öffentliche Ausbildungswettbewerb richtet sich an Kandidaten, die bereit sind, eine Schlüsselrolle in der Sicherheit des Landes zu übernehmen.

Andrea Lazzarotto, 45, aus Bozen, ist seit 13 Jahren Ingenieur bei der Berufsfeuerwehr, seit Mai 2018 Stellvertreter des Kommandanten. „Ich organisiere die Arbeit in den Turnussen, plane die Einsatzstrategie und bin verantwortlich für Arbeitssicherheit sowie die Instandhaltung der Kaserne. Bei großen Einsätzen bin ich vor Ort“, erklärt er. Derzeit sind zwei Ingenieure und eine Ingenieurin bei der Feuerwehr tätig. Mit der Neubesetzung wird das Team auf vier erweitert. Aus dieser Gruppe werden der Kommandant und dessen Stellvertreter ernannt, beide gehören zu den Führungskräften des Landes. „Wir arbeiten in einem sehr guten, familiären Klima. Alle ziehen an einem Strang“, betont Lazzarotto.

Für die unbefristete Besetzung einer freien Stelle als Brandexpertin oder Brandexperte in der 9. Funktionsebene ist nun ein öffentlicher Ausbildungswettbewerb ausgeschrieben. Die Position ist der deutschen oder ladinischen Sprachgruppe vorbehalten. Zu den Voraussetzungen gehören die italienische Staatsbürgerschaft, ein Höchstalter von 35 Jahren, der Zweisprachigkeitsnachweis C1 sowie ein mindestens fünfjähriges Hochschulstudium in Ingenieurswissenschaften.

Der Antrag muss bis Freitag, den 25. Oktober 2024, um 12 Uhr ausschließlich online über das dafür vorgesehene Portal (www.provinz.bz.it/verwaltung/personal/aufnahme-landesdienst/wettbewerbe/wettbewerbe-verwaltungspersonal.asp) mittels SPID, elektronischem Personalausweis (CIE) oder Bürgerkarte eingereicht werden. Die schriftliche Prüfung findet am 19. November 2024 statt, mündliche Prüfungen beginnen ab dem 21. November 2024. Die schriftliche Prüfung umfasst offene und Multiple-Choice-Fragen zu Themen wie Physik, Chemie, Logik, Bauwesen, Hydraulik, Elektrotechnik und Maschinenbau.

Die beste Bewerberin oder der beste Bewerber wird zu einem mindestens sechsmonatigen Ausbildungskurs zugelassen, der hauptsächlich in Bozen und Rom, teilweise auch im Ausland, durchgeführt wird.

Auskünfte erteilt William Pedrazza im Landesamt für Personalaufnahme, Telefon: 0471 411563, E-Mail: William.Pedrazza@provinz.bz.it.