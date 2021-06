Jetzt zertifizierter Linux Administrator (LPIC-1) werden – Linux Administrator LPIC-1 Masterclass

In meiner Ausbildung zum Informationselektroniker rund um die Jahrtausend-Wende, konnte ich ein halbes Jahr lang in der „Admin-Abteilung“ arbeiten. Der Job war super und hat mir unendlich viel Spaß gemacht. Leider ging die Firma kurz nach meiner Ausbildung insolvent, so dass ich keine Chance hatte in diesem Bereich Fuß zu fassen.

Daraufhin versuchte ich ca. 1 Jahr lang einen Job in diesem Bereich zu bekommen, erhielt aber jedes Mal eine Absage mit der immer gleichen Begründung: „Keine Berufserfahrung“ oder „Ihre Ausbildung passt nicht zur Stelle“. Um überhaupt einen Fuß auf den Arbeitsmarkt zu bekommen, bewarb ich mich ab sofort auf Stellen, die ich eigentlich gar nicht machen wollte und so fand ich mich plötzlich in diversen unterschiedlichen Berufsfeldern wieder. Im IT-Support, im Einkauf und sogar im Vertrieb.

Vertrieb war überhaupt nichts für mich. Ich wollte unbedingt raus aus diesem ständigen Zahlendruck den man dort ausgesetzt war. Zum Glück fand ich eine interessante Stellenausschreibung meines aktuellen Arbeitgebers. Eine Stelle als „System Engineer Datacenter“ für Berufsanfänger in diesem Bereich.