Jimi Henndreck kündigen neues Album an – Video

Die Mundart-Gruppe aus Lüsen und Völs am Schlern veröffentlichen im April ihr neues Album

“Stubnmusig 2.0”, welches insgesamt 12 Titel umfasst und in Lüsen aufgenommen wurde. Kürzlich

haben sie die erste Single “Heihupfa” mit dazugehörigem Video präsentiert. Wie gewohnt singt die

Band im Lüsner Dialekt und bringt auf der neuen LP ihren Sound in gewohnter Eigenart auf ein neues

Level.

Ein Jahr lang hat sich Jimi Henndreck aus dem Rampenlicht und den großen Bühnen dieser Welt

zurückgezogen, zurück in eine kleine Bauernstube in Lüsen, um dort an neuer Musik zu feilen.

Inspiration holte man sich dort u.a. beim Lauschen der Hirschbrunft. Mit ihrer gewohnten

instrumentalen Besetzung von Steirischer Harmonika, Gitarre, E-Bass und Schlagzeug wurden alsbald

mehrere kompositorische Werke mit Tusche zu Papier gebracht – genug um diese infolge zu einem

Tonträger zusammen zu basteln. Das Resultat ist ein Album mit 12 bunt gemischten Titeln für jeden

der „derweil“ hat.

Seid dabei bei der großen Release Party in Brixen im Astra 2.0 am 02. April 2022 und verfolgt die

nächsten Single Releases auf den sozialen Medien.