Jimi Henndreck – Panettone

Last Christmas war gestern – Jimi Henndreck präsentiert neuen Weihnachts-Ohrwurm

„Panettone“ – so heißt der Weihnachtshit, den Jimi Henndreck pünktlich zum zweiten Advent veröffentlicht. In dem Song besingen die vier Jungs aus Lüsen und Völs die „gineatige“ ruhige Weihnachtszeit in gewohnter Henndreck-Manier.

Ein Rückblick: Erst im April erschien das zweite Album „Stubnmusig 2.0“ mit 12 schwungvollen Tracks, worauf zahlreiche kleinere und größere Gigs im In- und Ausland folgten. Absolutes Highlight? Die Teilnahme am Sprachminderheiten-Wettbewerb „Liet International“ in Dänemark, wo die Band mit der Single „Heihupfa“ den vierten Platz einheimsen konnte. Dass die Mundart-Gruppe nun mit ihrer Weihnachtssingle an diesem Erfolg anknüpft, verwundert nicht.

Was mit einem Glockenspiel à la Jingle Bell Rock beginnt, entpuppt sich rasch zu einem echten Weihnachtshit mit Ohrwurm-Garantie. Dafür sorgen nicht nur die bekannte Portion Schmiss oder der Sound der Steirischen, sondern vor allem die eingängige Melodie und treffenden Lyrics im Lissna-Dialekt.

Denn: „Solong di Sultaninen in Panettone dein greaschts Problem sein, mogsch zifriedn sein, in do Weihnachtszeit. Und wenns iotz no schneib, wearts ah a guits nois Johr“, lautet etwa der Refrain. Aufgenommen und produziert in Eigenregie im Studio in Lüsen, regt der Text sowohl zum Nachdenken als auch Schmunzeln an. Und auch wenn die grundlegende Frage, ob Panettone mit oder ohne Sultaninen offenbleibt, steht eines fest: „Panettone“ gehört in jede gut sortierte Weihnachtsplaylist und ist ab sofort auf Spotify und allen Streamingdiensten zu hören.