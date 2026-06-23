Jugendliche fragen nach – Südtirols Politik antwortet

Wie können junge Menschen Politik besser verstehen – und sich aktiv einbringen? Genau dieser Frage widmet sich ein neues Videoprojekt von Youth Info, der Jugendinformationsstelle Südtirols, entstanden in Zusammenarbeit mit der Agentur für Presse und Kommunikation des Landes Südtirol.

Jugendliche bereiten Fragen vor, greifen politische Themen auf und führen teilweise selbst die Interviews. So kommen sie direkt mit Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern ins Gespräch – und bekommen Antworten auf das, was sie wirklich bewegt.

Für das Projekt wurden alle elf Mitglieder der Südtiroler Landesregierung interviewt. Die Gespräche finden im Drusus-Stadion in Bozen statt und behandeln aktuelle Themen, Herausforderungen und Entwicklungen – mit besonderem Fokus auf die Anliegen junger Menschen.

Die 15- bis 20-minütigen Videos machen Politik verständlich und zugänglich. Das Projekt stärkt politische Bildung, Medienkompetenz und die aktive Beteiligung Jugendlicher am gesellschaftlichen Diskurs.

Damit das Projekt möglichst viele junge Menschen erreicht, freuen wir uns über jede Unterstützung bei der Verbreitung.

Die Videos erscheinen in den kommenden Wochen in der Youth App und auf YouTube. Den Auftakt macht das Interview mit Landesrat Christian Bianchi.

Quelle: youth info



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