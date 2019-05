Julian Deeg – Denker und Dichter

Julian Deeg. Mit seiner neuen Single „Denker und Dichter“ möchte sich der Sarner Sänger in die Reihe der erfolgreichen „Deutschpoeten“ wie Mark Forster, Philipp Poisel oder Anney May Kantereit einreihen. Was Julian in seinen Song miteinbringt ist viel Authenzität und Sympathie. Gekonnt mix er moderne Popmelodien mit Rap und HipHop Einlagen und bedient somit Elemente, die in der heutigen Popmusik längst schon dem Mainstream angehören.

Inhaltlich geht es diesmal nicht mehr ums Thema Liebe, sondern vielmehr um die Leidenschaft des Schreibens und Hingabe zur Poesie. Mit viel Charme und guter Laune singt der Sänger über den Wunsch durch sein Schaffen etwas zu bewegen und in den Köpfen der Menschen zu bleiben.

Als Songwriter und Produzent zeichnet sich erneut der Südtiroler Musiker Markus Mac Mayr. Aufgenommen wurde das Ganze in dessen Studio „Bucket Hill Studio“ im Sarntal.

