Julian Deeg – Marina (Official Video)

Video: Anna Molander

Musik & Text: Markus Mac Mayr, Julian Deeg

Produktion: Markus Mac Mayr

Lyrics:

Signora was geht

bin heut n bisschen spät

komm erst gegen halb 8

hab gestern durchgemacht

Allora was geht

ich lass dich

heut nicht stehen

will nur noch grad eben

kurz was erledigen

Heut Abend komm ich

noch vorbei

auf ein Glas Sekt

oder zwei

Zusammen mit dir will ich

will ich sein

komm lass uns hier und heut

zusammen sein

Marina Marina …

Signora ich seh

du bist wohl

sehr beliebt

Steh auf jetzt singen wir

zusamm das Kinderlied

Signora ich geh

bevor wir uns noch verlieben

weiß grad nicht wohin

kann nicht genug von dir kriegen

Heut Abend komm ich

nicht vorbei

nur ich mit mir

nicht wir zwei

Ohne dich kann ich

wohl nicht sein

drum lass ichs hier und jetzt

lieber bleiben

drum lass ichs hier und jetzt

drum lass ichs hier und jetzt

lieber bleiben

Marina Maria …

Signora du fehlst

hab jeden Tag gezählt

bin am Boden zerstört

hab nichts mehr von dir gehört

Signora du fehlst

meinst es is OK

wenn wir uns noch einmal

tja… du weißt schon