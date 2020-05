Keep Calm and Carry On – ost west club est ovest sucht Lösungen

Diese britische zum geflügelten Wort gewordene Durchhalteparole charakterisiert die Situation des ost west clubs treffend. Ruhig bleiben und weitermachen. In diesen für alle schwierigen und unsicheren Zeiten setzen sich die ostwest club Vorstandsmitglieder, die Mitarbeiter und auch zahlreiche Mitglieder intensiv mit Lösungsmöglichkeiten auseinander.

Zu den primären Zielen zählen die Wiederaufnahme der kulturellen Tätigkeit, die Öffnung des ost west country Clubs über die Sommermonate im Einklang mit den Sicherheitsbestimmungen, sowie die Sicherung der Arbeitsplätze.

Es wird jetzt darum gehen, aufgrund des sich veränderten Soziallebens, Möglichkeiten auszuloten, um für unsere Mitglieder weiterhin einen Ort der Begegnung und des Zusammenlebens zu schaffen. Als Plattform des kreativen Ausdrucks dient derzeit die FB-Seite des Vereins, unter dem Hashtag #salottostwest werden u.a. spontane künstlerische und literarische Beiträge von Mitgliedern und Künstler veröffentlicht. „Durch die Unterstützung der Südtiroler Landesregierung, der Gemeinde Meran, all unserer Sponsoren und Förderer ist der Fortbestand des Vereins über die Sommermonate gesichert, dafür möchten wir uns bedanken“, erklärt Präsident Erwin Seppi.

Der ost west club hat in seiner wechselvollen 38jährigen Geschichte viele Schwierigkeiten gemeistert. Wir sind zuversichtlich mit vereinten Kräften aller Beteiligten diese Situation zu meistern, um auch in Zukunft „Austauschplatz für Meran und den Rest der Welt“ zu bleiben.

Keep Calm and Carry On

Il club est ovest alla ricerca di soluzioni

Il famoso motto inglese che invita a tenere duro in contesti precari caratterizza bene anche la situazione attuale del club est ovest. Rimanere calmi e proseguire. In questi tempi difficili ed incerti per tutti, i membri del direttivo del club est ovest, insieme ai collaboratori e a diversi soci si stanno confrontando intensamente con possibili soluzioni.

Fra gli obiettivi primari rientra sicuramente la ripresa dell’attività culturale, l’apertura del Country Club nei mesi estivi secondo le disposizioni di sicurezza, nonché la garanzia dei posti di lavoro.

Con i cambiamenti in atto nella vita sociale, si tratta di delineare delle possibilità per poter continuare ad offrire ai nostri soci un luogo di incontro e di comunità. Al momento è Facebook a fungere virtualmente da luogo di scambi creativi: attorno all’hashtag #salottostwest si riuniscono spontanei contributi artistici, culturali e letterari di soci e artisti. “Grazie al sostegno dell’amministrazione Provinciale, del Comune di Merano, di tutti i nostri sponsor e sostenitori, la sopravvivenza dell’associazione durante i mesi estivi è garantita, e per questo vorremmo esprimere i nostri ringraziamenti” spiega il presidente Erwin Seppi.

Nei suoi 38 anni di storia, il club est ovest ha magistralmente superato vicende alterne e diversi periodi di difficoltà. Siamo convinti che l’unione delle forze di tutte le persone coinvolte ci consentirà di superare anche questa situazione, per poter continuare a rimanere anche in futuro un “luogo di scambio per Merano e il resto del mondo.”