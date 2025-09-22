Raika Lana
Kefir täglich: So verändert sich Deine Gesundheit! Power für Darm, Muskeln & Immunsystem

by Radio Sonnenschein

Wissenschaftlich untersuchte Effekte von Kefir

  1. Darmflora & Verdauung

    • Studien zeigen, dass Kefir die Vielfalt der Darmmikroben erhöhen kann.

    • Kann bei Reizdarm, Durchfall nach Antibiotika oder leichter Laktoseintoleranz hilfreich sein.

    • Aber: die Wirkung ist individuell, nicht jeder profitiert gleich stark.

  2. Immunsystem

    • Tierstudien und kleinere Humanstudien deuten darauf hin, dass Kefir bestimmte Immunzellen aktiviert und Entzündungswerte senken kann.

    • Ob das langfristig klinisch relevant ist, ist noch nicht eindeutig.

  3. Cholesterin & Herz-Kreislauf

    • In einigen Studien sank das „schlechte“ LDL-Cholesterin und erhöhte sich das „gute“ HDL leicht.

    • Auch der Blutdruck könnte profitieren – allerdings sind die Daten noch klein und oft von kurzer Dauer.

  4. Blutzucker & Stoffwechsel

    • Es gibt Hinweise, dass Kefir die Insulinresistenz verringern kann und den Blutzuckerspiegel nach Mahlzeiten stabiler hält.

    • Interessant vor allem für Menschen mit Prädiabetes oder Typ-2-Diabetes.

  5. Antimikrobielle Wirkung

    • Kefir-Bakterien und -Hefen können im Labor das Wachstum von krankmachenden Keimen hemmen (z. B. Salmonellen, E. coli, Candida).

    • Ob das im menschlichen Darm genauso stark wirkt, ist noch nicht endgültig bewiesen.

 Einschränkungen der Studienlage

  • Viele Untersuchungen sind klein, kurz oder an Tieren durchgeführt.

  • Die Wirkung hängt stark davon ab, welche Mikroorganismen im Kefir tatsächlich enthalten sind – und die Mischung ist nicht standardisiert.

  • Also: man sieht positive Tendenzen, aber es fehlt noch die „große, eindeutige Beweislage“.

Unterm Strich:

Kefir ist kein Medikament, aber er gehört zu den fermentierten Lebensmitteln, die ziemlich viele gesundheitliche Pluspunkte haben – vorausgesetzt, man verträgt ihn.

