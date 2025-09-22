Kefir täglich: So verändert sich Deine Gesundheit! Power für Darm, Muskeln & Immunsystem

Inhaltsverzeichnis
Wissenschaftlich untersuchte Effekte von Kefir
-
Darmflora & Verdauung
-
Studien zeigen, dass Kefir die Vielfalt der Darmmikroben erhöhen kann.
-
Kann bei Reizdarm, Durchfall nach Antibiotika oder leichter Laktoseintoleranz hilfreich sein.
-
Aber: die Wirkung ist individuell, nicht jeder profitiert gleich stark.
-
-
Immunsystem
-
Tierstudien und kleinere Humanstudien deuten darauf hin, dass Kefir bestimmte Immunzellen aktiviert und Entzündungswerte senken kann.
-
Ob das langfristig klinisch relevant ist, ist noch nicht eindeutig.
-
-
Cholesterin & Herz-Kreislauf
-
In einigen Studien sank das „schlechte“ LDL-Cholesterin und erhöhte sich das „gute“ HDL leicht.
-
Auch der Blutdruck könnte profitieren – allerdings sind die Daten noch klein und oft von kurzer Dauer.
-
-
Blutzucker & Stoffwechsel
-
Es gibt Hinweise, dass Kefir die Insulinresistenz verringern kann und den Blutzuckerspiegel nach Mahlzeiten stabiler hält.
-
Interessant vor allem für Menschen mit Prädiabetes oder Typ-2-Diabetes.
-
-
Antimikrobielle Wirkung
-
Kefir-Bakterien und -Hefen können im Labor das Wachstum von krankmachenden Keimen hemmen (z. B. Salmonellen, E. coli, Candida).
-
Ob das im menschlichen Darm genauso stark wirkt, ist noch nicht endgültig bewiesen.
-
Einschränkungen der Studienlage
-
Viele Untersuchungen sind klein, kurz oder an Tieren durchgeführt.
-
Die Wirkung hängt stark davon ab, welche Mikroorganismen im Kefir tatsächlich enthalten sind – und die Mischung ist nicht standardisiert.
-
Also: man sieht positive Tendenzen, aber es fehlt noch die „große, eindeutige Beweislage“.
Unterm Strich:
Kefir ist kein Medikament, aber er gehört zu den fermentierten Lebensmitteln, die ziemlich viele gesundheitliche Pluspunkte haben – vorausgesetzt, man verträgt ihn.