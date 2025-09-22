Kefir täglich: So verändert sich Deine Gesundheit! Power für Darm, Muskeln & Immunsystem

Ob das im menschlichen Darm genauso stark wirkt, ist noch nicht endgültig bewiesen.

Kefir-Bakterien und -Hefen können im Labor das Wachstum von krankmachenden Keimen hemmen (z. B. Salmonellen, E. coli, Candida).

Interessant vor allem für Menschen mit Prädiabetes oder Typ-2-Diabetes.

Es gibt Hinweise, dass Kefir die Insulinresistenz verringern kann und den Blutzuckerspiegel nach Mahlzeiten stabiler hält.

Auch der Blutdruck könnte profitieren – allerdings sind die Daten noch klein und oft von kurzer Dauer.

In einigen Studien sank das „schlechte“ LDL-Cholesterin und erhöhte sich das „gute“ HDL leicht.

Ob das langfristig klinisch relevant ist, ist noch nicht eindeutig.

Tierstudien und kleinere Humanstudien deuten darauf hin, dass Kefir bestimmte Immunzellen aktiviert und Entzündungswerte senken kann.

Aber: die Wirkung ist individuell, nicht jeder profitiert gleich stark.

Kann bei Reizdarm, Durchfall nach Antibiotika oder leichter Laktoseintoleranz hilfreich sein.

Studien zeigen, dass Kefir die Vielfalt der Darmmikroben erhöhen kann.

Viele Untersuchungen sind klein, kurz oder an Tieren durchgeführt.

Die Wirkung hängt stark davon ab, welche Mikroorganismen im Kefir tatsächlich enthalten sind – und die Mischung ist nicht standardisiert.