Keine Rückrufe auf unbekannte Nummern: Sanitätsbetrieb warnt vor Abzocke

Erneut versuchen Internetbetrüger, Bürgerinnen und Bürger dazu zu bringen, kostenpflichtige Telefonnummern anzurufen – diesmal über SMS-Nachrichten, die auf den ersten Blick angeblich vom Sanitätsbetrieb stammen und die Abkürzung „Asl“ verwenden.

Der Südtiroler Sanitätsbetrieb warnt ausdrücklich vor solchen gefälschten Nachrichten, die in italienischer Sprache verfasst sind und leicht mit offiziellen Mitteilungen verwechselt werden können. Konkret wurde kürzlich die Nummer 89349475 gemeldet: Der Absender gibt sich als „Asl“ aus und fordert zu einem dringenden Rückruf auf, der jedoch kostenpflichtig ist.

Der Sanitätsbetrieb stellt klar: Terminerinnerungen, die auf Wunsch der Bürgerinnen und Bürger per SMS über die Vormerkzentrale versendet werden, enthalten niemals die Aufforderung, eine kostenpflichtige Nummer zurückzurufen.

Sabes/SF