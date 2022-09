Kennst du deine Heimat?: Neues Ratespiel für Schüler und Schülerinnen

LPA – Aus welcher Sprache stammt der Begriff „Autonomie“? Wie viele Abgeordnete bilden den Südtiroler Landtag? Diese und ähnliche Fragen sollen Jugendliche bei „Kennst du deine Heimat?“ beantworten.

Schüler und Schülerinnen der zweiten und dritten Mittelschulklassen und der ersten drei Klassen der Ober- und Berufsschulen erhalten in diesen Tagen Post. Sie bekommen ein Heft zum Ratespiel „Kennst du deine Heimat?„. Dieses Kult-Ratespiel aus den 80er Jahren haben das Land Südtirol, das Center for Autonomy Experience der Eurac und die Stiftung Südtiroler Sparkasse anlässlich der 50 Jahre Zweites Autonomiestatut neu belebt, um auch die jüngeren Generationen mit dem Thema Autonomie vertraut zu machen. Die Schülerinnen und Schüler können sich mit den Inhalten dieses Heftes auseinandersetzen und bis zum 30. Dezember 2022 online auf einer eigenen Webseite die Quizfragen allein oder im Rahmen des Unterrichts beantworten. Die Webseite www.kennstdudeineheimat.it geht online, sobald die Hefte an den Schulen verteilt worden sind. Den Teilnehmenden winken zahlreiche Sachpreise, darunter E-Bikes und City Bikes, Airtags und Rucksäcke. Unter jenen Klassen, von denen alle Schülerinnen und Schüler das Quiz korrekt ausgefüllt haben, wird ein Sonderpreis verlost.

Die Broschüre, die in diesen Tagen an den Schulen verteilt wird, ist in den vier Landessprachen (Deutsch, Italienisch, Grödnerisch und Gadertalerisch) erhältlich und vermittelt Wissen über die jüngere Geschichte Südtirols über die Entwicklung der Autonomie bis hin zu aktuellen Themen und künftigen Herausforderungen. Durch das Ratespiel sollen diese Inhalte vertieft und unter den Jugendlichen Verständnis und Bewusstsein für die Fragen und Probleme der Autonomie geschaffen werden. Zur weiteren Vertiefung bieten sich Lehrausflüge zur Dauerausstellung zur Autonomie am Silvius-Magnago-Platz in Bozen an. Ein eigenes Programm für Schulklassen bietet hierzu der Südtiroler Landtag (www.landtag-bz.org/de/kontakte/besuch-autonomie.asp), Lehrmaterialien und Workshops für Schulen hat das Center for Autonomy Experience an der Eurac entwickelt.

Die Sonderausgabe des Ratespiels „Kennst du deine Heimat?“ ist eine der zahlreichen Aktionen und Initiativen zum Autonomie-Jahr 2022. Informationen zu 50 Jahre Zweites Autonomiestatut und den Veranstaltungen dazu sind auf der Webseite https://autonomie.provinz.bz.it/de/home zu finden.

jw