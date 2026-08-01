KI-generiert oder echt? Ab Sonntag 2. August 2026 muss man es kennzeichnen – Das neue EU Gesetz (ai act) – Video

Wann man KI in Fotos, Videos oder Texten kennzeichnen muss

Mit Künstlicher Intelligenz lassen sich Bilder, Videos und Texte leicht manipulieren.

Ab Sonntag 2. August 2026 gilt dafür eine Kennzeichnungspflicht.

Wer sich nicht daran hält, riskiert erhebliche Bußgelder.

Ist das Bild echt oder ein KI-Fake?

Sitzt an der Telefon-Hotline ein echter Mensch oder ein Voicebot?

Steckt hinter dem Chat Künstliche Intelligenz, oder tippt da jemand aus Fleisch und Blut?

Das muss ab Sonntag 2. August 2026 klar erkennbar sein. Ein Fachanwalt für IT-Recht kann die neue Regelung genau erklären.

Weltweit erstes umfassendes Gesetz soll KI-Fälschungen (Deepfakes) sichtbar machen

Die neue KI-Kennzeichnungspflicht ist Teil des AI Acts der Europäischen Union – dem weltweit ersten umfassenden Gesetz zur Regulierung von Künstlicher Intelligenz. Im Fokus stehen vor allem sogenannte Deepfakes: mit KI erzeugte oder manipulierte Fotos, Audioaufnahmen und Videos, die oft kaum noch von echten Aufnahmen zu unterscheiden sind.

Besonders groß ist die Gefahr im politischen Bereich, aber auch im Verbraucherschutz. So könnten etwa Online-Shops mit täuschend echten KI-Videos Produkte bewerben, ohne dass Kunden die Manipulation erkennen.

Auch Influencer und Vereine müssen KI kenntlich machen

Unternehmen, Forschungsinstitute und Behörden sind verpflichtet, ihre KI-Inhalte bei Veröffentlichung transparent zu machen. Gleiches gilt für Influencer oder kleine Shops mit gewerblich genutzten Accounts. Für rein private Zwecke gelten die Vorgaben zunächst nicht, etwa bei Nachrichten im Familienchat eines Messenger-Dienstes. Der Übergang vom Privaten ins Berufliche vollziehe sich heute jedoch oft schleichend und unbewusst.

Auch Vereine müssen ihre Inhalte kennzeichnen – etwa wenn sie ein Sommerfest mit einem KI-generierten Motiv bewerben.

So müssen KI-Inhalte gekennzeichnet werden

Überall dort, wo Verbraucher mit KI in Kontakt kommen, muss dies klar erkennbar sein. Ein Voicebot sollte bereits zu Gesprächsbeginn deutlich darauf hinweisen: „Hallo, Sie sprechen mit einem KI-Assistenten.“

Bei Bildern oder Videos muss ein Hinweis wie „KI-generiert“ direkt ins Auge fallen. Ein kaum sichtbares Wasserzeichen reicht nicht – genauso wenig ein unauffälliger Hashtag, ein Vermerk im Impressum oder ein versteckter Link. Nötig ist beim Bild ein sichtbares Label im oder am Bild selbst, beim Video eine tatsächlich wahrgenommene Einblendung, idealerweise zu Beginn und bei längeren Beiträgen wiederholt. Die EU hat dazu eine Liste zulässiger Kennzeichnungen veröffentlicht.

Regeln bei KI-erstellten Texten

Eine Produktbeschreibung im Online-Shop, eine interne E-Mail oder ein Bewerbungsschreiben müssen grundsätzlich nicht als KI-generiert gekennzeichnet werden. Anders sieht es bei veröffentlichten Texten von öffentlichem Interesse aus – etwa politischen Stellungnahmen, öffentlichen Informationsangeboten oder Mitteilungen zu wichtigen Infrastruktur- und Bauprojekten. Hier ist eine Kennzeichnung erforderlich, wenn keine ausreichende menschliche, redaktionelle Kontrolle erfolgt.

Verstöße gegen die Kennzeichnungspflicht können mit Bußgeldern bis zu 15 Millionen Euro oder drei Prozent des weltweiten Jahresumsatzes geahndet werden.

Warum eine Kennzeichnung allein nicht genügt

Wer KI transparent kennzeichnet, ist damit noch nicht automatisch auf der sicheren Seite. Der KI-Hinweis ist eine Transparenzpflicht – er macht einen Inhalt aber nicht automatisch rechtmäßig.

Verbrauchertäuschungen sind mit einer KI-Kennzeichnung nicht behoben. Häufig können zusätzlich Urheber- oder Persönlichkeitsrechte betroffen sein: Niemand darf ohne Zustimmung eine täuschend echte KI-Darstellung einer bekannten Person – etwa für ein Sommerfest – verwenden.

Auch die Eröffnung eines Geschäfts mit einem KI-Motiv im Stil eines bekannten Animationsfilms kann marken- und urheberrechtliche Probleme mit dem jeweiligen Rechteinhaber nach sich ziehen.

Was ist mit Videos, Bilder, Texten ecc. die vor dem 2. August 2026 veröffentlicht wurden? zB. auf Facebook, Instagram, Tiktok ecc.

Kurz zusammengefasst:

Keine rückwirkende Kennzeichnungspflicht. Inhalte, die vor dem 2. August 2026 erstellt bzw. erzeugt wurden, müssen nicht nachträglich gekennzeichnet werden – auch nicht, wenn sie weiterhin auf Facebook, Instagram, TikTok etc. abrufbar sind.

Entscheidend ist der Zeitpunkt, nicht die Plattform:

Bilder, Audio, Video (inkl. Deepfakes): Maßgeblich ist der Erzeugungszeitpunkt . Wurde das Video vor dem 2.8.2026 erstellt, bleibt es auch danach unproblematisch online – egal wann es angeschaut wird. Entscheidend ist hier allein der Zeitpunkt der Erzeugung, wann der Inhalt veröffentlicht wurde, ist für Bild-, Ton- und Videoinhalte nicht maßgeblich. Datenschutz-Generator Maßgeblich ist der. Wurde das Video vor dem 2.8.2026 erstellt, bleibt es auch danach unproblematisch online – egal wann es angeschaut wird. Entscheidend ist hier allein der Zeitpunkt der Erzeugung, wann der Inhalt veröffentlicht wurde, ist für Bild-, Ton- und Videoinhalte nicht maßgeblich.

Texte: Hier zählt zusätzlich der Veröffentlichungszeitpunkt. Ein KI-Text, der vor dem Stichtag erzeugt, aber erst danach veröffentlicht wird, muss gekennzeichnet werden. Wird ein zuvor erzeugter Text jedoch erst ab diesem Stichtag veröffentlicht, ist er zu kennzeichnen. Deepfake-recht Hier zählt zusätzlich der. Ein KI-Text, der vor dem Stichtag erzeugt, aber erst danach veröffentlicht wird, muss gekennzeichnet werden. Wird ein zuvor erzeugter Text jedoch erst ab diesem Stichtag veröffentlicht, ist er zu kennzeichnen.

Freiwillige Nachkennzeichnung wird empfohlen, aber nicht verlangt – ohne unverhältnismäßigen Aufwand. Die Kommission erwartet dafür keinen unverhältnismäßigen Aufwand – etwa das Durchforsten alter Bilddatenbanken oder das Ändern bereits gedruckter Verpackungen. Mimikama

Neu veröffentlichen = Pflicht triggern: Postest du einen alten KI-Inhalt ab dem 2.8.2026 erneut oder änderst ihn substantiell, greift die Kennzeichnungspflicht. Wer Archiv-Inhalte ab August 2026 erneut veröffentlicht oder substantiell ändert, löst die Pflicht allerdings aus. LAUSEN

Praktischer Tipp: Erzeugungs- und Veröffentlichungsdatum dokumentieren, falls später Nachweisbedarf entsteht.

Wer kontrolliert z.B. in Italien, dass dieses neue EU-Gesetz eingehalten wird?

Italien:

ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale) – zuständig für Aufsicht, Inspektionen und Sanktionen. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) assume il ruolo di autorità generale per la vigilanza del mercato, con poteri ispettivi e sanzionatori. Il Sole 24 ORE (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale) – zuständig für Aufsicht, Inspektionen und Sanktionen. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) assume il ruolo di autorità generale per la vigilanza del mercato, con poteri ispettivi e sanzionatori.

AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) – zuständig für Notifizierung/Akkreditierung der Konformitätsbewertungsstellen. L’Agenzia per l’Italia digitale (Agid) sarà l’autorità nazionale di notifica, responsabile della valutazione, designazione e notifica degli organismi di valutazione della conformità. Il Sole 24 ORE (Agenzia per l’Italia Digitale) – zuständig für Notifizierung/Akkreditierung der Konformitätsbewertungsstellen. L’Agenzia per l’Italia digitale (Agid) sarà l’autorità nazionale di notifica, responsabile della valutazione, designazione e notifica degli organismi di valutazione della conformità.

Zusätzlich bei Grundrechtsfragen (z. B. Diskriminierung, Datenschutz) mitzuständig: Garante Privacy, AGCM (Wettbewerb/Verbraucherschutz), AGCOM (Kommunikation). Il Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP) ist zuständig für Datenschutzkonformität, die AGCM schützt Markt und Verbraucher vor unlauteren Praktiken, und die AGCOM überwacht die Auswirkungen von KI-Systemen im Kommunikationsbereich. Digital Transformation Depart

Das komplette neue EU-Gesetz (AI Act ) – Von KI Claude ins Deutsche übersetzt! (Sonnet 5)

Hier ist Artikel 50 im Wortlaut (deutsche Fassung). Inkrafttreten: 2. August 2026.

Artikel 50 — Transparenzverpflichtungen für Anbieter und Betreiber bestimmter KI-Systeme

(1) Die Anbieter stellen sicher, dass KI-Systeme, die für eine direkte Interaktion mit natürlichen Personen bestimmt sind, so konzipiert und entwickelt werden, dass die betreffenden natürlichen Personen darüber informiert werden, dass sie mit einem KI-System interagieren, es sei denn, dies ist aus der Sicht einer angemessen informierten, aufmerksamen und umsichtigen Person offensichtlich. Ausnahme: KI-Systeme, die gesetzlich zur Aufdeckung, Verhütung, Untersuchung oder Verfolgung von Straftaten zugelassen sind (mit entsprechenden Garantien).

(2) Anbieter von KI-Systemen, die synthetische Audio-, Bild-, Video- oder Textinhalte erzeugen, stellen sicher, dass die Ausgaben in einem maschinenlesbaren Format gekennzeichnet und als künstlich erzeugt oder manipuliert erkennbar sind. Die technischen Lösungen müssen wirksam, interoperabel, robust und zuverlässig sein, soweit technisch machbar. Ausnahme u.a., wenn die KI nur eine Hilfsfunktion für die Standardredaktion erfüllt oder die Eingabe nicht wesentlich verändert.

(3) Betreiber von Emotionserkennungs- oder biometrischen Kategorisierungssystemen informieren die betroffenen Personen über den Betrieb und verarbeiten Daten DSGVO-konform. Ausnahme bei gesetzlich zugelassenem Straftaten-Kontext.

(4) Wer ein KI-System einsetzt, das Bild-, Audio- oder Videoinhalte erzeugt oder manipuliert, die einen Deep Fake darstellen, muss offenlegen, dass die Inhalte künstlich erzeugt oder manipuliert wurden. Bei offensichtlich künstlerischen/kreativen/satirischen/fiktionalen Werken beschränkt sich die Pflicht auf eine Offenlegung, die den Genuss des Werks nicht beeinträchtigt.

Absatz 4 weiter (Text): Wer ein KI-System einsetzt, das Text erzeugt/manipuliert, der zur Information der Öffentlichkeit über Angelegenheiten von öffentlichem Interesse veröffentlicht wird, muss offenlegen, dass der Text künstlich erzeugt wurde. Ausnahme: wenn die Inhalte einer menschlichen Überprüfung / redaktionellen Kontrolle unterzogen wurden und eine Person die redaktionelle Verantwortung trägt.

(5) Die Informationen nach Abs. 1–4 sind spätestens zum Zeitpunkt der ersten Interaktion oder Exposition klar und erkennbar bereitzustellen und müssen barrierefrei sein.

(6) Die Absätze 1–4 lassen die Anforderungen aus Kapitel III (Hochrisiko) und andere Transparenzpflichten aus Unions- oder nationalem Recht unberührt.

(7) Das KI-Büro fördert Verhaltenskodizes zur praktischen Umsetzung der Kennzeichnung; die Kommission kann diese per Durchführungsrechtsakt genehmigen oder eigene Regeln festlegen.

Volltext mit Verlinkungen zu den Erwägungsgründen (132–135, die die Auslegung erklären): https://artificialintelligenceact.eu/de/article/50/

Wichtig: Das ist eine maschinell erstellte Übersetzung, nicht die amtliche.

Von KI Claude erstellt! (Sonnet 5)

Die offizielle deutsche Fassung steht im EU-Amtsblatt (Verordnung (EU) 2024/1689).

Für verbindliche Zwecke immer die amtliche Version nehmen.

Zur offiziellen amtlichen Fassung der EU

https://digital-strategy.ec.europa.eu/de (EU-Kommission, für Leitlinien und Umsetzungshilfen (kein Gesetzestext selbst)

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