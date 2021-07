Kindertheater „Freiluft“ zeigt „Robin Hood“ – Podcast

Kindertheater „Freiluft“ zeigt „Robin Hood“

Das Kindertheater für die ganze Familie „Freiluft“ feiert am 22. Juli 2021 die Premiere seines diesjährigen Stückes „.Robin Hood“ am neuen Spielort Weingut Kränzel in Tscherms.

Die Endproben laufen derzeit auf Hochtouren, trotzdem fanden einige Mitglieder des Ensembles Zeit, Barbara Bonmann im Sonnenschein-Studio zu besuchen und in der „ Kulturzeit“ ausgiebig zu plaudern.

Regisseurin Brigitte Knapp, Schauspielerin Veronika Pircher, Schauspieler Aaron Kerschbaumer und der musikalische Leiter und Komponist der Musik für das Stück Simon Gamper verrieten viele spannende Details, ließen aber auch genug im Geheimen, um die große Spannung auf „Robin Hood“ aufrechtzuerhalten.

Soviel ist sicher: das Freiluft-Team wird auch im 8. Produktionsjahr kleine und große Leute gleichermaßen bestens unterhalten und für eine unvergessliche Theateraufführung mit vielen Überraschungen und jeder Menge Spaß sorgen.

Also: reinhören in den Podcast und die Vorfreude ankurbeln und dann nichts wie Karten reservieren!!!

Podcast zum Nachhören

