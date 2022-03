Klaus Schwab und der Great Reset: Was passiert wirklich? – Video

Kommt jetzt wirklich der Great Reset, also der Große Umbruch? AfD-Politiker und Hans-Georg Maaßen sprechen davon, Klaus Schwab vom Weltwirtschaftsforum hat ein Buch mit dem Titel “The Great Reset” geschrieben. Aber worum geht’s da wirklich? Wir klären für Euch die wichtigsten Fragen zum “Great Reset”: 1. Was hat es mit der Theorie zum “Great Reset” auf sich? 2. Wer ist Klaus Schwab und was hat sein Buch mit einer angeblichen Weltverschwörung zu tun? 3. Was soll bei diesem “Great Reset” passieren – und was passiert wirklich?

Quelle: BR24 auf youtube