Knapp 600 Jugendliche „belagern“ Gardaland – Quasi 600 giovani „assediano“ Gardaland

Nach einer Zwangspause von drei Jahren konnte am Sonntag wieder eine großartige Tradition gepflegt werden: Die Jugend des Weißen Kreuzes unternahm ihren traditionellen Ausflug nach Gardaland und sorgte in dem riesigen Vergnügungspark für eine blaue „Invasion“.

Mit 13 Bussen waren die knapp 600 Jugendlichen mit ihren Betreuern nach Gardaland gereist: Dort nutzten die Retter von morgen das breitgefächerte Angebot des Vergnügungsparks – unter anderem fuhren sie Achterbahn und erlebten dabei den ultimativen Adrenalinkick, erkundeten die spannenden Wasserwelten, entdeckten die Welt, die auf dem Kopf steht, und ließen sich natürlich das 4D-Kino auch nicht entgehen. Müde, aber dankbar für die Begegnung zwischen den Gruppen aus allen Teilen des Landes und die schöne Zeit unter Gleichgesinnten wurde abends zufrieden die Heimreise angetreten. „Nach Corona herrscht Aufbruchstimmung, die Jugend hat dem Weißen Kreuz trotz großer Einschränkungen und Entbehrungen während der Pandemie die Treue gehalten“, sagt Präsidentin Barbara Siri. „Das ist erfreulich, weil die Jugend unsere Zukunft ist. Wir können auf eine tolle Jugend bauen, und das stimmt mich als Präsidentin sehr positiv. Ein Dank geht an die Betreuer, die wirklich Großartiges leisten, um den Nachwuchs zu begeistern und ihn dann an unseren Verein zu binden.“

Quasi 600 giovani „assediano“ Gardaland

Dopo una pausa forzata di tre anni, domenica è stato possibile vivere una grande tradizione: i giovani della Croce Bianca hanno fatto la loro tradizionale gita a Gardaland e hanno provocato una „invasione“ azzurra nel grande parco divertimenti.

I quasi 600 giovani e i loro accompagnatori hanno raggiunto Gardaland in 13 autobus: Lì, i futuri soccorritori hanno approfittato dell’ampia gamma di attività offerte dal parco divertimenti: tra l’altro, sono saliti sulle montagne russe provando una scarica di adrenalina, hanno esplorato gli emozionanti mondi acquatici, hanno scoperto il mondo a testa in giù e, naturalmente, non si sono persi il cinema 4D. Stanchi, ma grati per l’incontro tra i gruppi provenienti da tutte le parti della Provincia e per il meraviglioso momento trascorso tra persone che la pensano allo stesso modo, in serata sono ritornati a casa, soddisfatti. „C’è uno spirito di ottimismo dopo il Covid; i giovani sono rimasti fedeli alla Croce Bianca nonostante le grandi restrizioni e le difficoltà durante la pandemia“, afferma la presidente Barbara Siri. „Questo è gratificante perché i giovani sono il nostro futuro. Possiamo costruire su una grande gioventù, e questo mi rende molto positiva come Presidente. Un ringraziamento va agli assistenti che fanno davvero un ottimo lavoro per ispirare i giovani e poi legarli alla nostra associazione“.