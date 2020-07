Konzertsommer mit lokalen Stars am Thermenplatz in Meran – Open-Air-Theater im Park

Im Zeichen der lokalen Musikgruppen und Musikstars steht ein spezieller Konzertsommer am Thermenplatz. Alle Konzerte sind in diesem Sommer für die Gäste kostenlos. Als Highlight zum 15. Geburtstag der Therme Meran gibt es das Sommer-Theater „Cyrano“ im Thermenpark.

Die Verantwortlichen der Therme Meran haben in den vergangenen Wochen alle Hebel in Bewegung gesetzt, um trotz der besonderen Situation ein tolles Konzert-Sommerprogramm anbieten zu können. „Wir wollen in diesem Sommer ein Wohnzimmer-Feeling mit lokalen Musikstars und -gruppen bieten“, erklären Thermenpräsident Stefan Thurin und Direktorin Adelheid Stifter.

Konzerte mit Wohnzimmer-Feeling

Ein Ausschnitt des spannenden kostenlosen Musikprogramms, welches die Besucher am Thermenplatz erwartet:

Mittwoch, 29. Juli mit Manuel Randi, Meister auf der Gitarre und Mitglied im „Herbert Pixner Projekt“.

Am Dienstag, 4. August stehen die Streicher des Haydn Orchesters mit Dirigent Roberto Molinelli auf der Bühne: Sie spielen die „Italian Opera Promenade“ und die „The Wall Suite“ von Pink Floyd.

Am Montag, 17. August spielt die Meraner Band „VINOROSSO“ Eigenkompositionen mit Ska, Reggae und ganz viel Südtiroler Dialekt.

Die Bläser des Haydn Orchesters werden am 20. August unter der Leitung von Dirigent und Trompeter Marco Pierobon Werke von Ennio Morricone, Fred Buscaglione und Luigi Tenco zum Besten geben.

Highlight im Thermenpark: Open-Air-Theater „Cyrano“

Zum 15. Geburtstag der Therme Meran wird der Thermenpark erstmals zur Theaterbühne. Vom 5. bis 31. August 2020 wird es zwölf Aufführungen des Open-Air-Theaters geben. „Cyrano“, nach Edmond Rostands „Cyrano de Bergerac“, ein Klassiker des Freiluftspiels! Eine temporeiche Mantel-und-Degen-Komödie und die vielleicht edelste Betrugsgeschichte der Theaterliteratur. Ein Meisterwerk über Liebe, Selbstverleugnung und unbeugsamen Lebensmut. Es spielen Thomas Hochkofler, Jasmin Mairhofer und Paul Graf in einer Inszenierung von Torsten Schilling.

Kulturliebhaber, Musikfreunde und Nachtschwärmer erwartet somit ein tolles Programm am Thermenplatz und im Thermenpark.

Im Bild: (v.l.n.r.) Der Präsident der Therme Meran Stefan Thurin, die Präsidentin der Kurverwaltung Ingrid Hofer und der Bürgermeister von Meran Paul Rösch.