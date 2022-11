Korrupte FIFA-Funkitonäre – Von Schmiergeldern, TV-Rechten und Katar – Video vom SRF

Anlässlich der WM 2022 in Katar hat SRF DOK die Geschichte der FIFA aufgearbeitet. Und auch die Umstände der umstrittenen Katar-Wahl im Dezember 2010 unter die Lupe genommen. «Le monstre», das Monster – so nennt der langjährige FIFA-Präsident Sepp Blatter den Weltfussballverband. Organisiert als Verein mit Sitz in Zürich, mit diesjährlich budgetierten 4,7 Milliarden Einnahmen, sei die FIFA eine on-profit-Organisation, betont die FIFA selbst.

Alle Einnahmen würden wieder zurück in den Fussball fliessen. Aber zumindest in der Vergangenheit kassierten korrupte FIFA-Funktionäre mit. Die Fifa-Ethikkommission verurteilte kürzlich einen Fifa-Offiziellen unter anderem deswegen, weil er für seine Katar-Stimme Geld erhalten haben soll. Und die Fifa verteidigte das Urteil erfolgreich bis vor das Bundesgericht Lausanne.