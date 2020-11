Krankenschwester stirbt mit 57 Jahren

Sie hieß Antonella Patrone, arbeitete im Cardarelli-Krankenhaus in Neapel und war erst 57 Jahre alt. Und so wurde auch sie Opfer von Covid. Sie wurde vor einer Woche wahrscheinlich nach einer Infektion von ihrem Sohn infiziert.

Von allen geschätzt und geliebt, hatte sie mit Opferbereitschaft und Selbstverleugnung gearbeitet. Als sie sich schlecht fühlte, wurde sie zuerst in die Covid 3-Einrichtung ins Cardarelli-Krankenhaus eingeliefert, wo sie einige Stunden blieb, bevor sie in die Covid 1-Einrichtung gebracht wurde, wo sie einer Sauerstofftherapie unterzogen wurde. Ihr Zustand verschlechterte sich jedoch innerhalb von zwei Tagen, so dass sie sofort auf der Intensivstation landete, wo sie einige Stunden später starb….

Quelle: repubblica.it