Krieg in der Ukraine: 1 € bei Behebungen an Bankomatgeräten der Sparkasse zugunsten Caritas-Hilfe spenden

Die Südtiroler Sparkasse hat eine Spendenaktion zugunsten der Caritas-Nothilfe

für die Menschen in der Ukraine gestartet. Millionen Frauen, Männer und Kinder

sind auf der Flucht vor Krieg, Zerstörung und Gewalt. In den Aufnahmezentren der

Caritas in der Ukraine und in den Nachbarstaaten erhalten sie lebensnotwendige

Unterstützung.

Unter dem Motto „Jede Spende hilft!“ können alle Kunden der Sparkasse bei jeder

Bankomatbehebung an Geräten der Bank 1 Euro spenden. Die gesammelten Geldmittel

kommen den Menschen in der Ukraine und den Geflüchteten an den Grenzen zugute.

„Der Krieg in der Ukraine ist eine menschliche Tragödie. Als Zeichen unserer Verbundenheit

und Solidarität mit dem ukrainischen Volk haben wir beschlossen, ihre Landesfahne auf die

Fassade der Bank zu projizieren und eine Spendenaktion mittels Bankomatgeräten zu starten,

um die humanitäre Hilfe der Caritas zu unterstützen.

Die Möglichkeit, einen Euro zu spenden, wenn man eine Bargeldbehebung am Bankomat durchführt, ist sicherlich die einfachste Art, einen kleinen Beitrag zu geben. Die mittels der Aktion gesammelte Summe wird dann von der Sparkasse zusätzlich aufgestockt. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Kunden diese

Möglichkeit rege in Anspruch nehmen werden,“ erklären Sparkasse-Präsident Gerhard

Brandstätter sowie der Beauftragte Verwalter und Generaldirektor Nicola Calabrò.

„Die Menschen mussten auf der Flucht vor dem Krieg, vor Gewalt und Zerstörung alles

zurücklassen. Viele haben es bereits über die Grenzen geschafft, darunter viele Mütter mit

Kindern, deren Männer im Land zurückbleiben, um es zu verteidigen. Viele weitere müssen im

Land ausharren, weil sie die Flucht körperlich nicht bewältigen können. In unseren

Aufnahmezentren stehen wir diesen Menschen bei und versuchen, sie mit dem

Lebensnotwendigsten zu versorgen. Jede Spende hilft uns dabei“, erklärt Caritas-Direktor Franz

Kripp.

Guerra in Ucraina: donare 1€ a ogni prelievo presso i bancomat Sparkasse a sostegno degli aiuti Caritas

La Sparkasse-Cassa di Risparmio di Bolzano ha avviato una campagna di raccolta

fondi per sostenere gli aiuti umanitari della Caritas a favore della popolazione

ucraina. Milioni di donne, uomini e bambini in fuga da guerra, distruzione e

violenza, potranno trovare rifugio nei centri di accoglienza allestiti dalla Caritas in

Ucraina e nei Paesi limitrofi.

Seguendo il motto “Ogni donazione può fare la differenza”, tutti i clienti Sparkasse hanno la

possibilità di donare 1 Euro ogni volta che eseguono un prelievo presso gli sportelli

bancomat della Cassa di Risparmio. I fondi raccolti saranno destinati a beneficio della

popolazione in Ucraina e dei rifugiati nelle zone di frontiera.

“La guerra in Ucraina rappresenta una terribile tragedia umana. In segno di vicinanza e solidarietà

al popolo ucraino abbiamo deciso di proiettare la loro bandiera nazionale sulla facciata della banca

ed inoltre lanciato un’azione di solidarietà tramite i nostri apparecchi bancomat, al fine di sostenere

gli aiuti umanitari da parte della Caritas.

La possibilità di donare 1 euro durante un prelevamento bancomat è un modo semplice per dare un supporto. La somma raccolta mediante l’azione sarà poi aumentata ulteriormente da parte della Banca. Siamo fiduciosi della sensibilità che dimostrerà la nostra clientela”, spiegano il Presidente della Cassa di Risparmio Gerhard Brandstätter e l’Amministratore Delegato nonché Direttore Generale Nicola Calabrò.

“Chi fugge dalla guerra e dalla distruzione, deve lasciarsi tutto alle spalle. Diverse persone hanno

già attraversato le frontiere, comprese molte madri con bambini, mentre i mariti in numerosi casi

sono rimasti nel Paese per difenderlo. Altre persone sono invece costrette a restare in Ucraina

perché fisicamente impossibilitate ad affrontare le difficoltà di un lungo viaggio. Nei nostri centri di

accoglienza stiamo accanto a queste persone e cerchiamo di fornire loro i beni di prima necessità.

Ogni donazione costituisce un aiuto concreto per dare forma all’accoglienza”, spiega il Direttore

della Caritas Franz Kripp.