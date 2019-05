Kulturzeit: Asfaltart 2019

In Kürze ist es endlich wieder soweit: „Asfaltart“ geht an den Start. Das beliebte Meraner Straßenkünstlerfestival steckt in der letzten Vorbereitungsphase und wird vom 7. bis 9. Juni 2019 Jung und Alt, Groß und Klein begeistern.



KünstlerInnen aus aller Welt werden die Straßen Merans bespielen: Clowns, Akrobaten, Seiltänzer, Puppenspieler, Musiker und viele mehr werden ihr Publikum in den Bann ziehen, zum Lachen und Staunen bringen und wieder jene Atmosphäre in die Innenstadt tragen, die von den BesucherInnen der letzten Jahre als „einzigartig“ und „einmalig“ beschrieben werden.

Barbara Bonmann begrüßt in der Kulturzeit am Montag 27. Mai 2019 einige Macher und Organisatoren des Festivals und wird mit ihnen gemeinsam schon im Voraus einiges der unnachahmlichen zauberhaften Stimmung aufkommen lassen, die „Asfaltart“ Jahr für Jahr mit sich bringt.

Kulturzeit – immer montags von 19.00 bis 20.00 Uhr

und sonntags von 11.00 bis 12.00 Uhr nur auf Radio Sonnenschein!