Kulturzeit: Die Meraner Festspiele 2019 – Podcast

In der Kulturzeit vom 24. Juni 2019 begrüßte Barbara Bonmann den Südtiroler Dramatiker Luis Zagler, der für die zweiten Meraner Festspiele das Stück „Die Präsidenten“ geschrieben hat.



Das Stück spielt sowohl in der Gegenwart als auch Vergangenheit und erinnert an 100 Jahre Pariser Friedensvertrag und 100 Jahre Teilung Tirols. Mit einem großartigen Schauspielensemble und rund 100 Beteiligten erzählt Zagler damit erneut mit einer packenden Dichte Geschichten aus dem eigenen Land.

Neu ist heuer auch der Spielort beim Valentinskirchlein in Obermais neben den Gärten von Trauttmansdorff.

Die Premiere findet am am 01. Juli statt, gespielt wird bis 18. Juli 2019.

Im Download der Sendung erfährt man was Luis Zagler Interessantes zum neuen Stück „Die Präsidenten“ und die Meraner Festspiele zu erzählen hatte.

Karten kann man über die Homepage www.meranerfestspiele.com reservieren.

