Kulturzeit: Die Meraner Festspiele 2019

In der Kulturzeit vom 24. Juni 2019 begrüßt Barbara Bonmann den Südtiroler Dramatiker Luis Zagler.

2017 wurde sein Stück „Die Verfolgten“ bei den ersten Schlossfestspielen in Dorf Tirol zu einem überwältigenden Erfolg.



2018 waren es „Die Erbinnen“ die seiner Feder entsprangen und im Hof von Schloß Winkel in Meran als 1. Meraner Festspiele das Publikum in den Bann zogen.

Dem Erfolgskonzept, Geschichten aus dem eigenen Land mit einer packenden Dichte zu erzählen, bleibt Luis Zagler auch in diesem Jahr treu.



So erleben die Meraner Festspiele ab 3. Juli 2019 ihren zweiten Sommer an einem neuen, malerischen Spielort mit einem brandneuen Stück.

„Die Präsidenten“ heißt es und Luis Zagler wird in der Sendung erste Einblicke gewähren.

Kulturzeit – immer montags von 19.00 bis 20.00 Uhr

und sonntags von 11.00 bis 12.00 Uhr nur auf Radio Sonnenschein!