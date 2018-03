Kulturzeit: “Die wilden 60er” und “Wie geht gutes Leben?” – Audio

In der letzten Ausgabe der “Kulturzeit” vom 26. Februar 2018 traf Barbara Bonmann mit Mitgliedern des Bildungsausschusses Lana zusammen, die ein spannendes Jahresprogramm unter dem Motto “Die wilden 60er” auf die Beine gestellt haben.



Urban Perkmann, Stephan Bertagnolli, Waltraud Holzner und Valentina Andreis berichteten von der Idee, die 1960er Jahre dem Heute gegenüberzustellen und präsentierten das Programm, das von unterhaltsamer Molekularbiologie über Film, Ausstellung oder Modenschau bis hin zu einem Raketenworkshop für Kinder und vielem mehr interessante und unterhaltsame Veranstaltungen in den kommenden Monaten bieten wird. Der Auftakt erfolgt am 09.März mit einem Bildungsüberfall von Schülern der Hotelfachschule Kaiserhof auf den Straßen Oberlanas. Zwischen 09.00 und 12.00 Uhr sollte man hier die Augen offen halten!



Weiters gab es in der Kulturzeit einen Sachbuchtipp von Susanna Valtiner aus dem Buchladen Lana, dieses Mal zur Frage: “Wie geht gutes Leben?”

Mitgebracht hatte Barbara Bonmann außerdem das Kinderbuch “Das Mädchen das den Mond trank” und einen DVD-Spass für die ganze Familie “Captain Underpants”.

Für alle die die Beiträge nachhören möchten, steht der Download zur Verfügung!



