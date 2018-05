Kulturzeit: die Winterschule Ulten und Shanti Powa

Am 14. Mai 2018 gibt es ein Gespräch mit dem Sänger der Band “Shanti Powa” anlässlich der Veröffentlichung ihres neues Albums “Til Insanity” und ein großes Interview mit Franzika Schwienbacher von der Winterschule Ulten.



Was ist das überhaupt – die Winterschule Ulten? Was kann man dort lernen, welche Fähigkeiten erwerben, wie den Einklang mit der Natur erleben und warum wurde die Schule überhaupt ins Leben gerufen?

Kulturzeit – immer montags von 19.00 bis 20.00 Uhr

und sonntags von 11.00 bis 12.00 Uhr nur auf Radio Sonnenschein!